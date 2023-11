Cjelogodišnje gume mogu smanjiti troškove, ali nisu baš za sve hrvatske ceste

Zima je pred vratima, a ako dođe sa svim svojim obilježjima kakva je nekad bila češće, mnogi u Hrvatskoj posegnut će za zimskim gumama koje donose veću sigurnost u vožnji.

Ipak, za smanjenje troškova koje donosi nabava i zamjena guma, neki će posegnuti za cjelogodišnjim gumama, međutim, tu je i upozorenje da one nisu za baš sve ceste kojima se vozi u Hrvatskoj.

U hladnijim krajevima, s nižim temperaturama i češćim snijegom, zimske gume i dalje donose veću sigurnost, s obzirom na to da vožnja po snijegu i dalje nije jača strana cjelogodišnjih guma.

Na to sa svojim savjetom upozorava Autoklub, pišući o prednostima i nedostacima guma za cijelu godinu.

U prednosti spada to što cjelogodišnje gume omogućuju ugodnu i tihu vožnju, dug vijek trajanja i uštedu goriva, a svestrane su za različite uvjete na cesti.

Ipak, u onim sa snijegom i s niskim temperaturama, veću sigurnost daju zimske gume, dodaje Autoklub, a tu se dolazi na teren nedostataka cjelogodišnjih guma.

