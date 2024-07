Cijene na autocestama su narasle, ali ovako se može do značajne uštede

Autor: I.K.

Hrvatske autoceste su ove godine vratile sezonske veće cestarine u ljetnim mjesecima, s poskupljenjem za 10 posto u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna za većinu kategorija vozila osim za one najteže, za autobuse i kamione. Za vrijeme dok traju ljetne gužve na autocestama, sada se događa i udar ‘na džep’, no postoji mogućnost da se trošak smanji ako se do mora ne ide autocestom.

Izračun o tome imao je N1, koji je pokazao kako to ide ako se vozi do mora starom cestom, mimo autoceste. Put je nešto duži, ali zbog vožnje u manjoj brzini, troši se manje, što dodatno utječe na manji trošak, pored izostanka plaćanja cestarine za autocestu.

Ovisno o tipu automobila i prosjeku potrošnje goriva, kreće se i predviđena potrošnja, pa bi za dionicu od Zagreba do Splita ona bila na 25,96 eura na staroj cesti za dizelske automobile, što je ušteda od 36 eura u odnosu na trošak na autocesti. Za automobile s benzinskim motorom bi ušteda na staroj cesti također bila značajna u odnosu na trošak na autocesti. Uštedjelo bi se 38 eura.

Do Dubrovnika za značajno manje

Za put autocestom ili starom cestom do Zadra, ušteda je na staroj cesti u iznosu od 23,61 eura za automobile s benzinskim motorom, a 22,86 eura za automobile s dizelskim motorom. Ako čovjek može izdržati oko sat i pol duži boravak na staroj cesti, i to je jedna od opcija, a ona se otvara i za najdalji put, onaj koji vodi do Dubrovnika.

Ide li se starom cestom, treba čak tri sata više da se dođe do odredišta nego u slučaju da se ide autocestom do izlaza Čarapine kod Ploča, na putu za Dubrovnik. Ipak, uštede su značajne.

Za automobile s benzinskim motorom, na staroj cesti se štedi 45,80 eura u odnosu na vožnju autocestom, a za automobile s dizelskim motorom je ušteda slična, u iznosu od 45,61 eura, piše N1 u svojoj analizi. Odnosi se na uštedu u jednom smjeru, pa je za dolazak i povratak ušteda sveukupno nešto veća od 90 eura, ako se ide istim putem, po staroj cesti umjesto autoceste.