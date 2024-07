Četiri predmeta ne treba imati u autu na velikim vrućinama, zbog nekih prijeti i požar

Autor: I.K.

Dok je jedan vrući val u prolasku, a drugi prijete, dobro je pripaziti na predmete koji mogu izazvati probleme ako ih se ostavi na velikim vrućinama u automobilu. Među njima je i jedno iznenađenje, obična boca s vodom, a ako bude ostavljena na lošem mjestu, zbog nje može doći i do požara.

Prijeteću situaciju opisao je Autoklub. Boca s vodom može djelovati kao povećalo i koncentrirati zrake u jednu točku, poput tkanine od sjedala. Ako u toj točki nastane žarište, mogu se dogoditi zapaljenje i požar. No, to nije jedina opasnost koja prijeti, s obzirom na to da može doći i do ugrožavanja zdravlja.

Ako se boca vode zagrije na više od 50 stupnjeva i ako u vodu dospije mikroorganizam, može se brzo razmnožavati, pa osoba koja popije takvu vodu može biti pogođena bolešću, piše Autoklub.

Oprez s naočalama

S ostavljanjem predmeta u automobilu na velikim vrućinama, treba biti oprezan i s naočalama, osobito dioptrijskima, jer i one mogu postati povećalo, kao i u slučaju ostavljene boce s vodom. Prijeti zapaljenje, primjerice, dijela armaturne ploče, ako su naočale ondje ostavljene.

Opasnost prijeti i za lijekove ako ih se ostavlja na velikoj vrućini. Njihov učinak može oslabjeti ili potpuno nestati u slučaju da ih se zaboravi u automobilu dok su temperature zraka visoke. Sa sličnim problemom, treba pripaziti i na ostavljanje kreme za sunčanje ako je u automobilu jako vruće.

Može se dogoditi da krema izgubi svoja svojstva za zaštitu, pa čovjek može izgorjeti, a da ni ne shvati kakva mu opasnost prijeti nakon što je takvu neučinkovitu kremu uzeo iz svojeg automobila.