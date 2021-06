BUĐENJE NAJLUKSUZNIJEG MERCEDESA U POVIJESTI: Limuzina bolja od Rolls Roycea kod nas je napoznatija po Kerumu

Autor: Željko Marušić

Kad se spomene Maybach, njemački pandan Rolls-Roycea, mnogima na pamet padne Željko Kerum i njegova “performance” kupnja, u kolovozu 2003., tada najvećeg i najluksuznijeg automobila Maybach 62.

Bio je to zapravo izvrstan marketinški potez jer je za ukupnih pet milijuna kuna kupljen na firmu u vlasništvu sestre Nevenke Bečić. PDV je vraćen, ostalo je ušlo u troškove poslovanja i umanjilo poreznu osnovicu pa ulaganje nije bilo strašno.

Marketinški efekt, koji je time postigao, a bio je tema u svim važnijim tiskanim i elektroničkim medijima, vrijedio je peterostruko. Usto ga je koristio u svrhu promidžbe u svom najvažnijem prodajnom centru, u sjevernom dijelu Splita. Na kraju, kao jedan od samo 50 proizvedenih takvih primjeraka, danas ima kolekcionarsku vrijednost, koja nadmašuje početnu, a cijena će mu rasti.

Bilo je to Kerumovo mudro ulaganje, za razliku od mnogih drugih, koje je mogao i bolje kapitalizirati. No to nije pridonijelo popularnosti najskupocjenijeg njemačkog brenda na hrvatskom tržištu. Naprotiv. Zbog Kerumova poslovnog i političkog “backgrounda”, javnog ponašanja i stila te percepcije većine javnosti, za ugled Maybacha u Hrvatskoj bilo je to štetno, gotovo radioaktivno. Otad do danas na našem je tržištu prodano samo nekoliko modela Maybach.

Sve zasluge

No, pobogu, tko je i što bio i jest Maybach? Wilhelm Maybach (1846. – 1929.) neopjevani je njemački velikan i jedna od ključnih osoba rane automobilske povijesti. Zapravo, “prva liga” glasi: Carl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach…, a moglo bi i obrnuto! Desetljećima je Maybach bio Daimlerov najbliži suradnik, uvelike mentor, ali njegov je “učenik” sve to lijepo iskoristio, “opjevao” i ušao u povijest, ostavivši ga u debeloj sjeni. Daimler, čije ime danas nosi najvažniji i najugledniji proizvođač automobila na svijetu, Daimler AG (u portfelju ima brend Mercedes-Benz), još je krajem 19. i početkom 20. stoljeća, pokazao koliko je važan PR.

Wilhelm Maybach u povijest je ušao kao prvi čovjek koji je vozio motocikl! Bilo je to 1885., kad je provozao Daimler Reitwagen, prvi drveni dvokotač s motorom te prešao tri kilometra od Cannstatta to Untertürkheima, postigavši brzinu od 12 km/h.

Daimlerov? Sve su bitne ideje i osnovno konstrukcijsko rješenje bili Maybachovi, a Daimler je sve organizirao i financirao te na kraju sebi pripisao sve zasluge. Wilhelm Maybach je 1900. konstruirao potpuno nov automobil, koji će ponijeti najslavnije ime u automobilskoj povijesti – Mercedes 35 HP, po 10-godišnjoj kćeri Emila Jelineka, bogatog mađarsko-češkog poduzetnika židovskog podrijetla. Maybach je tada stekao glas najboljeg konstruktora sportskih automobila na svijetu.

Jeste li znali da je prvo strateško zračno bombardiranje u povijesti, koje su Nijemci u siječnju 1915. pokrenuli na London, bilo gigantskim 200-metarskim Zeppelinima, koje su pokretali motori Maybach? Britanci su bili u šoku, iz njih su bacali bombe poput krušaka, a nisu im mogli ništa. Letjeli su previsoko za tadašnje dvokrilce, a rupe od metaka na golemoj oplati, djelomično samobrtvećoj, bile su praktički bez učinka. Trebalo im je više od pola godine za učinkovite protumjere…









Top-brend

Tvrtka Maybach-Motorenbau GmbH, osnovana 1909., do 1940. profilirala se u proizvođača najluksuznijih njemačkih automobila, koji su konkurirali Rolls-Royceu. U filmu “Conspiracy” (2001.) snimljenom po stvarnom događaju, najzloglasnijem u ljudskoj povijesti, Konferenciji u Wannseeu na kojoj je operativno definiran holokaust, nacističke su glavešine odreda stizale limuzinama Mercedes-Benz. A general Reinhard Heydrich, voditelj tog megazločinačkog pothvata, stigao je posljednji i teatralno – u posebno prilagođenom Maybachu DS8 Zeppelin, s motorom 8.0 V12 snage 200 KS.

Nakon I. svjetskog rata, kada je Njemačkoj zabranjen razvoj zrakoplovne industrije, tvrtka Maybach se preorijentirala na proizvodnju motora za proizvođače brodova i željeznica, no nisu uspjeli u naumu da ih prodaju i automobilskim tvrtkama. Stoga su 1921. proizveli prvi kompletan automobil i ubrzo se etablirali kao vodeći njemački proizvođač luksuznih automobila. Prvi su modeli imali šest, a kasniji 12 cilindara. Proizvedeno ih je vrlo malo jer su ih si mogli priuštiti samo najimućniji, a s ponovnim pokretanjem razvoja “dirižabla” fokus se ionako opet prebacio na to polje. U počast tim predivnim, ali i opasnim letećim objektima, i najekskluzivniji će Maybachov automobil ponijeti ime Zeppelin.

Wilhelm Maybach bio je bogat i znao je voziti, no nikada nije posjedovao automobil, radije je išao pješice ili tramvajem. Umro je 1929., prije nego što je svijet zapao u novu eksploziju ludila. Tijekom II. svjetskog rata Maybach je proizvodio motore za njemačke tenkove Panther i Tiger.

Potom je nastupila hibernacija, koja je trajala sve do početka 1998., kad je na salonu u Detroitu najavljena reinkarnacija marke Maybach u počast ovom velikanu. No pandan ultimativnim luksuznim brendovima Rolls-Royce (u vlasništvu BMW-a) i Bentley (“pod kapom” Volkswagena), a Maybach je proizvodio modele 57 i 62 (većeg je kupio naš Žele).









Inače, Hrvatskom se već godinama širi urbana legenda o nastanku modernog Maybacha. Naime, po tim pričama reinkarnaciju marke Maybach inicirao je Čedo Komljenović, fotograf iz Karlovca poznat u svijetu po svom nadimku Monty Shadow. Monty je već desetljećima konzultant vodećim luksuznim brendovima poput Richemonta, utemeljitelj je festivala umjetnosti Art Masters u St. Moritzu i nagrade Laureus za najboljeg sportaša svijeta, a bio je i savjetnik predsjednika uprave Mercedesa upravo u vrijeme kada je Mercedes tražio novi brend s kojim bi se mogao nametnuti na tržištu još luksuznijih automobila.

Navodno je baš Monty Shadow Mercedes podsjetio na već zaboravljeni brend Maybach i tako je krenula proizvodnja novog brenda automobila. Ipak, Maybach tada nije ostvario očekivan i potreban tržišni uspjeh pa se 2011. gasi

Treća sreća

No 2015. ponovno se pokreće i postaje top-brend koncerna Daimler AG – Mercedes-Maybach, uz Mercedes-Benz i Mercedes-AMG. U Stuttgartu su procijenili kako brend Maybach ima bolje tržišne izglede u sinergiji s Mercedesom nego samostalno. Logično, jer Mercedes je sam po sebi ultimativni statusni simbol, najjači automobilski brend u povijesti. Ponovno kretanje Maybacha prije šest godina, svojevrsna treća sreća, pokazala se punim pogotkom.

Maybach treće generacije u osnovi je samo posebna premium linija Mercedes-Benza, s opremom i luksuzom na kvadrat. A ostaju dva najvažnija simbola – Mercedes, koji datira u 1900. i trokraka zvijezda (svaka čast Rolls-Royceovoj statui Emily), najistaknutiji simbol-značka nekog automobila, koja je nastala 1909.

Maybach iz druge, “Kerumove” generacije, imao je trokutasti oval s dva slova M, manje u većem. Što to znači? Maybach Motorenbau! Koja je to marka? A Maybach vam je bio, znate… Čim se pojave takva zbunjujuća pitanja, nije dobro. To nikako nije preporuka za kupnju. Stoga su u Stuttgartu odlučili zadržati prepoznatljivost – na vrhu haube planetarno je prepoznatljiva trokraka zvijezda, maska ima isti oblik, a i svi su ostali karoserijski detalji isti kao u modelu Mercedes-Benz (čemu nepotrebna različitost koja povećava troškove). Maska ima statusnu gustu i uspravnu rešetku s natpisom Maybach, što daje snažan personality novom-starom brendu. Straga, na sredini uspravnog dijela haube ponovno je trokraka zvijezda, a lijevo (ne uobičajeno desno!) natpis Maybach. Položaj natpisa je dodatan genijalni trik koji pokazuje posebnost te linije.

Naslonjenost na standardni program Mercedes-Benzu donijela je dodatnu prednost, jednostavno i lako povećanje proizvodne serije. A gama Mercedes-Benz prava je riznica. No kako ne bi potaknuli inflaciju, izabrali su “samo” tri modela. S-klasu, u verziji rastegnutoj na 5453 mm i u “predsjedničkoj” verziji od 6499 mm. Drugi udarni model je veliki, raskošni SUV Mercedes-Maybach GLS 600, treći kabriolet Mercedes-Maybach S650 Cabriolet, a četvrti Mercedes-Maybach G650 Landaulet, polukabrioletska izvedenica kultnog terenca G-klase.

Po tome je Mercedes-Maybach jedinstven. Naravno, sve su verzije s biturbo benzincima V8 i V12 motorima, blagohibridnom tehnologijom i 9-stupanjskim automatskim mjenjačem i zračnim ovjesom.

Mercedes-Maybach postigao je uspjeh jer u Stuttgartu nisu bili pohlepni za cijenom. Novi adut je Mercedes-Maybach na bazi S-klase, serije W222, Mercedes-Maybach S580, s biturbo benzincem 4.0 V8, 503 KS i dodatnih 20 KS iz električnog sustava, dostupan u Njemačkoj za 164.565 eura. Jasno, to se može nadograditi po sustavu “nebo je granica”, ali Maybach je postao dostupan za širi sloj kupaca. To mu neće ugroziti ugled jer najskuplja verzija Pullman s dodatnim opcijama stoji i više od pola milijuna eura. No to je već predsjednička ili kraljevska verzija, u rangu Kerumova modela iz 2003.

Jak adut postao je ultraluksuzni SUV Mercedes-Maybach GLS 600, koji se proizvodi u SAD-u (kao i osnovna izvedba Mercedes-Benz GLS) sa 550 KS, stalnim pogonom 4×4 i 9-stupanjskim automatskim mjenjačem, koji mu omogućuju ubrzanje do stotke za 5,1 sekundu (najveća brzina je elektronički ograničena na 210 km/h), uz najluksuzniju hi-tech opremu u SAD-u stoji 160.500 dolara.

Takvoga je u Hrvatskoj prošlog mjeseca kupio vlasnik PPD-a Pavao Vujnovac, ali to još nije dovoljno da bi se osigurala veća popularnost Maybacha u Hrvatskoj.

Rekordna prodaja

Mercedes-Maybach postao je najprodavaniji top-luksuzni automobilski brend u svijetu. Lani, u koronakrizi, imao je rekordnu prodaju od 12.000 primjeraka, uz porast od 4,5 posto u usporedbi sa 2019. Drugi je Bentley, koji je tijekom 2020. prodao 11.206 primjeraka, uz porast od dva posto u usporedbi s prethodnom godinom.

Ni njima korona nije naštetila. Dapače. Ali bahaćenje s cijenom, koju baš ne prati izvedba, obilo se o glavu Rolls-Royceu. Lani su prodali 3750 primjeraka, 26 posto manje nego 2019.

Nisu ni bogataši, pa ni šeici blesavi, odnosno pijani bogataši. Jest, Rolls-Royce je u toj klasi ipak nešto posebno, ali zašto platiti trećinu više nego za Mercedes-Maybach S650 Pullman, koji objektivno nije lošiji. A djeluje čak bolje i raskošnije, a ni brend ne treba podcijeniti. Treba li bolje i luksuznije od Mercedes-Maybacha?!