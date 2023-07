Brod s gotovo 3000 automobila još gori: Potencijalni krivac se nije javio

Nastavlja se drama na brodu Fremantle Highway koji je prevozio gotovo 3000 automobila. Izbio je požar dok je brod bio kod obala Nizozemske, a o razmjerima tragedije smo već pisali, s jednom smrtno stradalom osobom i nekoliko ozlijeđenih članova posade.

Požar na Fremantle Highwayju i dalje nije stavljen pod kontrolu, a tamošnja obalna straža bori se i s njegovim posljedicama, s ekološkom katastrofom koja prijeti.

Zabrinjava opasnost od curenja goriva koje bi moglo ugroziti Vadensko more, obalno područje na nizozemskom sjeveru, kao i tamošnje otoke.

Razmjere užasa na moru otkrivaju informacije o jednoj poginuloj osobi, članu posade, kao i o ozlijeđenima nakon požara. Podsjetimo, ljudi su se spašavali skakanjem s broda, a pored te drame, velika je šteta i među automobilima na Fremantle Highwayju.

Sveukupno je na brodu bilo 2857 vozila, s nekoliko proizvođača od kojih je Mercedes donio informaciju o 300 njegovih vozila na brodu i o istrazi koju obavljaju. BMW je također potvrdio svoje automobile na zapaljenom Fremantle Highwayju.

Što je izazvalo požar, nije potvrđeno, ali pretpostavlja se da se zapalio jedan od 25 električnih automobila na brodu.

PICTURE: The Panamanian-registered car transporter ‘Fremantle Highway’ ablaze off the West Frisian Island of #Ameland 🇳🇱. The deadly blaze is believed to have originated in one of the electric vehicles aboard. #ElectricCars #EV #lithium_ion #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/cLgXS2C6HO

— Manchester Chronicle 🐝 (@WithyGrove) July 26, 2023