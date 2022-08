AUTO SE IZNENADA ZAPALIO: ‘Čuo sam pucketanje iz garaže’, panika nastala ispred kuće

Vlasnik jednog električnog automobila u SAD-u se usred ljeta suočio s velikim stresom i puno drame zbog svojeg vozila modela Jaguar I-Pace. Čovjek koji se zove Gonzalo Salazar je svoj auto kupio preklani, a dvije godine kasnije, vozilo se zapalilo, s detaljima koje približava stranica Electrek.

Sve je krenulo u garaži, nekoliko sati nakon što se punila baterija automobila i nakon što je vlasnik vratio svoje električno vozilo kući nakon što je bio u vožnji. Nakon toga, sve se odvilo brzo.

‘Nešto sam obavljao u kući i čuo sam pucketanje iz garaže. Krenuo sam vidjeti što se to događa, a kada sam došao do auta, već je bilo gustog dima pa sam odlučio izvesti auto na ulicu očekujući da plane i vatra’, opisao je Gonzalo Salazar.

Vlasnik je ušao u veliki rizik s tom odlukom da auto preseli iz garaže na ulicu, a nakon toga, bez težih posljedica za sebe, kazao je da je sve planulo jako brzo. Fotografije i detalje također je približio Electrek. Šteta koja je nastala je golema.

Jaguar I-Pace catches on fire again – is this another Bolt EV battery fire situation? https://t.co/g2F2lggKiq by @fredericlambert

— Electrek.co (@ElectrekCo) August 1, 2022