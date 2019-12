Audi otpušta 10.000 radnika, Daimler čak 20.000!

Autor: Auto Doktor

Nakon pet-šest ‘debelih’ godina, koji naše gospodarstvo, a i Hrvatska općenito, nisu dobro iskoristili dolazi kriza. Ona će posebno pogoditi autoindustriju, pogotovo njeno tržište rada, a ‘prelit’ će se i kod nas.

Naime, u tijeku je veliko ‘preslagivanje’ automobilske industrije u tranziciji na električni pogon, koji za međufazu ima ubrzano uvođenje 48-voltnih blago-hibridnih i hibridnih pogona.

To će dovesti do otvaranja brojnih radnih mjesta u proizvodnji električnih pogona, ali na svako otvoreno u tom području ugasit će se dva do tri u matičnom. Automobili postaju drukčiji, mehanički znatno jednostavniji, ne treba im više mjenjač, u perspektivi i diferencijal, prijenos snage postaje znatno jednostavniji.

Također, to će ubrzati tranziciju proizvodnje u Aziju, prvenstveno Kinu, ali i Indiju, Vijetnam…

Najveće se promjene najavljuju na njemačkom tržištu, gdje se već sada kalkulira s više od 50.000 ugašenih radnih mjesta.









Proizvođač automobilskih dijelova Continental je objavio da je 20.000 radnih mjesta u opasnosti, nešto manje najavljuje Damier, a Audi je upravo najavio 10.000 otkaza. Kako na jednog izravno zaposlenog u automobilskoj industriji dolazi još pet-šest neizravno zaposlenih, to bi mogao biti snažan generator već duže najavljivane krize.