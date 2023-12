Nova zvijer na tržištu automobila: Ljude uhvatila nevjerica, ukazali na zapanjujuću promjenu

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, milijarder Elon Musk, predstavio je Cybertruck, električni pick-up futurističkog dizajna. Riječ je o vozilu njegove tvrtke Tesla, za koje je već stiglo milijun rezervacija. “Mislim da je ovo naš najbolji proizvod. To je najizuzetniji objekt na cesti. Budućnost će konačno nalikovati na budućnost”, rekao je Musk u sjedište Tesle u teksaškom gradu Austinu.

Dodao je i kako je Cybertruck križanac između modela iz filma ‘Blade Runner’ (1982.) i modela ‘Wet Nellie’, amfibije viđene u filmu ‘Špijun koji me volio’. “Bolji je od pick-upa i bolji od sportskog vozila, on je sve u jednom”, kazao je.

Za promociju je priređen spektakl pa se tako moglo vidjeti pucanje iz strojnice na vrata vozila koje nije ostavilo rupe, utrka s Porscheom 911, vuča građevinskog stroja ili raketnog reaktora. Temeljni model prodaje se po cijeni od 60.990 dolara, a Tesla predlaže i dvije skuplje varijante od 79.990 dolara i drugu za 99.990 dolara.

Ta najskuplja može dosegnuti 210 km/h, ima autonomiju vožnje 515 km te kapacitet vuče od 5 tona. Procjenjuje se da bi prodaja Cybertrucka zbog njegova izgleda mogla biti slabija od drugih modela takve vrste, međutim, rezervacije su nadmašile brojku od milijun. Zanimljivo, karoserija vozila sastavljena je od inoks čelika kako bi bilo čvrsto.

“Vozilo izgleda cool, ali ga je izuzetno teško konstruirati”, kazao stručnjak za prometnu industriju Art Wheaton, koji sumnja da će Cybertruck zbog dizajna postići veliku prodaju. Nakon prezentacije ovog vozila po Muskovom X-u pojavili su se brojni postovi u kojima ljudi ukazuju na to koliko su automobili danas veći nego prije.

