Nova tehnologija ‘blagih hibrida’: Povećava snagu, smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO2

Autor: Auto Doktor

Svi suvremeni turbobenzinci, a i dio turbodizelaša, koji ‘drže do sebe’, opremaju se ‘blago-hibridnim’ sustavom.

Riječ je o 48-voltnom uređaju koji radi kao elektromotor i generator , a remenom je povezan s radilicom. To nije plotuna novost, jer je sustav elektromotora-generatora integriranog u zamašnjak u konceptnim i maloserijskim automobilima ‘u opticaju’ već 15 godina.

Ideja je jednostavna: kad se automobil zaustavlja ili koči uređaj radi kao generator te intenzivno kinetičku energiju automobila pretvara u električnu te pohranjuje u bateriju povećanog kapaciteta.

Pri ubrzanju, sustav počinje raditi kao elektromotor i, prvo ne uzima energiju od motora i drugo, dodaje energiju u pogon, odnosno svoju snahu pridodaje pogonskom motoru.

Time se istodobno postiže učinkovit sustav Start-Stop. Uređaj prve generacije bio je priključen direktno na zamašnjak te je služio prigušenju vibracija i dinamičkih udara motora. Takav sustav nosi naziv IMG (integrated motor generator).

Sustav nove generacije, temelj suvremenih blago-hibridnih sustava sklop elektromotor-generator ima izdvojen te je remenom spojen na radilicu. A povećanje radnog napona instalacije s 12 na 48 V povećava učinkovitost. To se ostvaruje uz pomoću dodatne 48-voltne baterije, odnosno baterijskog modula.

Povećanjem napona proporcionalno se smanjuje jakost struje i povećava učinkovitost (smanjuju gubici), mogu se ugraditi tanji i lakši kablovi, što će pojednostaviti izvedbu i smanjiti potrošnju goriva.

Do 1990. ukupna angažirana snaga na proizvodnju električne energije u automobilu bila 0,6 do 0,8 kW. Otada raste godišnje za dva do tri posto, te automobili danas angažiraju u prosjeku 2 kW.

Potrošnja električne energije će u sljedećim godinama rasti ubrzano, te će do 2020. porasti na prosječno 4 kW (više od dvostruko). To mnogima ne izgleda puno, no toliko iznosi angažirana snaga za svladavanje svih otpora vožnje pri brzini od 90 km/h.

Prijelaz na 48-voltnu instalaciju, u sutavu elektromotor-generator, omogućit će bolju energetsku bilancu automobila, dakle dodatno će smanjiti potrošnju goriva i emisiju štetnih plinova. Blagi hibridi koji upravo dolaze na tržište imaju ‘bi-naponsku’ instalaciju 12V-48V, ali to je prijelazna faza prema 48-voltnoj instalaciji.

U svakom slučaju, učinkovitijom regeneracijom kinetičke energije, generatorskim ‘modom’ pri usporavanju i kočenju te intenzivnijim elektromotornim potporama pri ubrzavanju omogućava se znatna ušteda goriva.

Najveći su dobici, i više od 10 posto, u gradu, dakle u vožnji s velikim odjelom usporavanja i ubrzavanja. Na otvorenom potrošnja goriva i emisija CO2 smanjuju se za oko pet posto.