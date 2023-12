Njemačka više neće davati subvencije za električne automobile, objavili kraj

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Njemačka je zatvorila “slavinu”, samo je jedna od država koje kreću tim putem. Naime, kupci električnih vozila više neće dobivati “popust”…

Naime, u Njemačkoj su mogli ostvariti pravo na subvenciju u visini od maksimalno 6750 eura. I tako punih sedam godina sve dok ministarstvo gospodarstva nije donijelo odluku da se od 18. prosinca ukida ta povlastica.

Razlog je jasan, a to je manjak u državnoj blagajni. Na ovu odluku prvi su reagirali domaći proizvođači, pa je tako Volkswagen odlučio u potpunosti na sebe preuzeti trošak subvencije za sve svoje kupce koji su naručili električni model do 15. prosinca. Oni koji naruče neki ID model u razdoblju do 31. ožujka, ostvarit će pravo na “popust” u iznosu od 4500 eura.

Proizvođači najavili popuste

Istu praksu najavio je i Audi. Oni će pokriti cijeli iznos nekadašnjeg bonusa za sve kupce koji su automobil naručili do 16. prosinca. Stellantis je darežljiviji pa je odlučio pokriti puni iznos svima koji kupe njihov model do 31. 12, a djelomičan onima koji registriraju novi automobil do 28. veljače.

Reuters naglašava kako će i Mercedes pokriti iznos subvencije svima koji će preuzeti novi automobil do kraja godine. Nakon toga pokrit će samo djelomično iznos nekadašnjeg bonusa.

Mnogi se protive ukidanju subvencija, pa tako njemački autoklub (ADAC) ističe da su električna vozila preskupa da bi bilo opravdano ukidati subvencije.