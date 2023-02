NISU BAŠ TAKO ZELENI! Nova studija pokazuje kako hibridi zagađuju više od deklariranog

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Prelazak na takozvanu ‘zelenu tehnologiju’ ne ide onako brzo kako su svi očekivali, a sad po novim studijama hibridi zagađuju čak i više od automobila s unutarnjim izgaranjem.

Korisnici plug-in hibrida po novim idejama trebali bi u gradovima voziti isključivo na struju, a ako je baterija prazna pristup u gradove ne bi im bio dozvoljen, isto kao i klasičnim automobilima.

Više od deklariranog

Transport & Environment (T&E) je prije dvije godine utvrdio kako punjivi hibridi na daljim relacijama imaju veću potrošnju i više zagađuju više od deklariranog, a novi testovi pokazuju da je tako i na kraćim..

Studija je obuhvatila tri punjiva hibrida, BMW serije 3, Peugeot 308 i Renault Megane, kod kojih je utvrđeno kako čak i s punim baterijama emitiraju više CO2 nego što je deklarira proizvođač.

Major plug-in hybrid cars pollute more than official measures suggest https://t.co/5uUDoehkod — The Guardian (@guardian) February 8, 2023









Tako je BMW tijekom testa emitirao 112 g/km, odnosno tri puta više nego što je tvornički deklarirano, pokazali su testovi Sveučilišta u Grazu. Peugeot i Renault su nešto bolji, ali su emitirali 20%, odnosno 70% više CO2.

No u samoj gradskoj vožnji s upaljenim benzinskim motorom emisija CO2 je čak pet do sedam puta veća od one koju je deklarirao sam proizvođač.