NISU BAŠ DOBRO OSMISILI PLAN! Dvojac pljačkaša zaboravio napuniti bateriju…

Ekološka osviještenost postaje sve prisutnija u svim slojevima društva pa tako i pljačkaši imaju visoke ekološke standarde i ne žele zagađivati okoliš prilikom bijega od policije s mjesta događaja.

Jedan od takvih ekološko osviještenih pljačkaša uhvatila je policija u američkoj saveznoj državi Georgiji, zajedno s plijenom, nedugo nakon što su oni opljačkali trgovinu.

Naime, dvojca kriminalaca provalili su u lokalnu trgovinu iz lanca Sam’s Club, iz nje ukrali igraće konzole vrijedne preko 8 tisuća dolara, a potom sjeli u Teslin Model X i odlučili pobjeći s mjesta pljačke.

Ostali bez baterije

Policija je poslije dojave da su kradljivci pobjegli električnim vozilom uzbunila sve obližnje patrole, da bi ih jedna od njih nedugo zatim ugledala, samo 15-ak kilometara od opljačkane trgovine.

No nisu ih pronašli na cesti i potom se dali u potjeru, već su ih našli na punionici pored ceste, gdje su lopovi stali kako bi napunili bateriju svoje Tesle.

Recently, North Precinct officers responded to a theft call where they learned that two individuals had taken several gaming systems and fled the store in a Tesla. The officers broadcast the description to surrounding officers who located the individuals. Great work officers! pic.twitter.com/6WuORXsTQx

— Gwinnett County Police (@GwinnettPd) March 5, 2023