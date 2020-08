Nissan X-Trail (2021.): SUV srednje klase ne skriva ambicije da će biti lider

Autor: Auto Doktor

Nissan X-Trail četvrte generacije zamjenjuje uspješan model predstavljen 2013., a europskoj promociji prethodi model koji je na američkom tržištu već predstavljen kao Nissan Rogue…

Konkurencija među SUV modelima srednje klase užarila se do usijanja, premda nema izvornog europskog predstavnika, jer su Volkswagen Tiguan i Ford Kuga pola broja manji (kompaktna klasa), Volkswagen Touareg za toliko je veći, a Opel Antara, izvedenica Chevrolet Captive, se ugasila. Pravi su korejski aduti Hyundai Santa Fe i Kia Sorento i na njih treba ozbiljno računati…

U prvom su planu ipak ‘Japanci’. Nedavno smo upoznali uvjerljive, nove edicije Mitsubishi Outlandera u plug-in hibridnoj izvedbi i Toyotu RAV4, a nova Honda CR-V je naprosto preskupa. U tom se ozračju početkom 2021. očekuje Nissan X-Trail četvrte generacije. Dobro se podsjetiti, model prve generacije predstavljen je 2000. drugi je stigao 2007., a još uvijek aktualni treći – 2007.

Prva velika novost – nudit će se samo s prednjim pogonom i to zasluga novog doba gdje se traži ubijanje potrošnje goriva i emisije CO2. Novi stilski izričaj pokazuju slike, pa prosudite. Dizajneri neće zaslužiti Nobelovu nagradu za dizajn, ali trebalo ke pomiriti zahtjeve svih tržišta i – to je to.

Gabariti će neznatno porasti, dužina s 464 na 467, širina sa 183 na 185, a visina smanjena sa 171,5 na 169 cm. Pritom je međuosni razmak povećan sa 270,5 na 272 cm. To će omogućiti osjetno veći komfor, a prtljažnik će porasti na 550 do 1982 litre (u verziji s pet sjedala). U opciji će biti i sa sedam.

Važna je novost smanjenje koeficijenta otpora zraka sa 0,30 na 0,28. Osnovni motor u ponudi bit će turbobenzinac 1.33 sa 160 KS, s 48-voltnom blagohibridnom potporom, koji će biti osnova za plug-in hibridnu verziju snage 225 KS, i CVT prijenosom, koji će samo na struju moći voziti do 65 km, a statistička će potrošnja goriva biti samo 1,9 l/100 km (realno 4 do 5).

U ponudi će biti i dizelaši 1.5 dCi sa 116 KS i 1.8 dCi sa 150 KS. Nissan X-Trail je već stigao na američko tržište kao Nissan Rogue, naravno samo u benzinskim i hibridnim verzijama, a početkom 2021., već provjerene, stižu europske verzije.