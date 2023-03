NEMAJU VOZAČKU, A DAJU IM ZA VOLAN! Tinejdžerica (15) se hvalila kraj svojeg auta, jedna stvar je ključna

Neke stvari su na europskom sjeveru drugačije nego drugdje, a jedna takva odnosi se na pravilo koje omogućava da se za volan sjedne i bez vozačke dozvole.

Takva pravila vrijede u Švedskoj, gdje ih je u svojoj priči i na vlastitom primjeru približila jedna tinejdžerica, 15-godišnja Evelina Christiansen, koja je sa svojom dobi još premlada za dobivanje vozačke, no ona joj ni ne treba.

Ključ leži u pravilu da tinejdžeri na švedskim cestama mogu voziti i bez dozvole, međutim, pritom se mora paziti na to da automobil ne prijeđe brzinu od 30 kilometara na sat.

Riječ je o pravilima kakva su u Švedskoj prvi put zaživjela prije skoro 100 godina, prvo su vrijedila za vozila kojima se služi u poljoprivredi, a zatim je došlo do širenja ove priče.

Za agenciju AFP, mlada Evelina je ponosno pozirala pokraj svojeg automobila marke BMW i pričala je o njemu.

Sweden's teens drive Porsches and BMWs, no licence needed: Huddinge (Sweden) (AFP) –

Too young for a driver's licence at 15, Evelina Christiansen is already cruising in a sleek BMW in Sweden, where teens can drive any car modified to roll no faster… https://t.co/0y04MW05rO pic.twitter.com/BzupZidlbR

— zeta panama (@zetacompa) March 20, 2023