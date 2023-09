Ne gore samo električni automobili, novi problemi s baterijama sve zabrinjavaju

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Generalno se još navikavano na novi poredak u kojem se sve više pojavljuje električnih automobila na cestama, a s njihovom pojavom, sve je više i – problema.

Osim što su gorjeli neki automobili, sad su na meti i – kamioni. Naime, Nikola Motor, proizvođač kamiona na vodik i električni pogon, ima ozbiljnih problema sa svojim električnim kamionima.

Dakle, kako izvještava Reuters, pretprodukcijska verzija jednog kamiona tvrtke zapalila se prošlog tjedna u blizini Nikolinog sjedišta u Phoenixu, Arizona, što je drugi incident u kojem su sudjelovali kamioni tvrtke u samo par dana.





Kamioni na udaru

Naime, to znači da su do danas zabilježena ukupno četiri požara koja su uključivala njihove električne kamione. Prvi požar dogodio se još u lipnju, kada se u sjedištu tvrtke zbog curenja rashladne tekućine unutar baterije zapalio kamion. U kolovozu je planuo drugi kamion, što je dovelo do povlačenja svih kamiona tvrtke u to vrijeme.

Nakon tog požara, tvrtka je objavila da povlači sve električne kamione na baterije koje je do sada isporučila i obustavlja daljnju prodaju.

Na cestama je ukupno 209 električnih kamiona, a tvrtka povlači ta vozila i u procesu je kontaktiranja svih vlasnika, rekao je glasnogovornik Nikole za Reuters.