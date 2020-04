NA OVOM DIJELU AUTOMOBILA NE SMIJETE ŠTEDITI! Kalkuliranje s gumama je ruski rulet: Čim bude moguće, obavezno zamijenite zimske

Autor: Auto Doktor

Mekše zimske gume lošije drže na vrućem asfaltu i brže se troše te ih treba izmijeniti ljetnima. Preporučljivo je ugraditi četiri kvalitetne i po potrebi nove ljetne gume – to je najvažniji ulog u sigurnost!

Došlo je proljeće i toplije vrijeme te zimske gume treba zamijeniti ljetnima. Naime, zimske gume imaju dublje utore i geometriju prilagođenu lošijim uvjetima te na normalnom suhom asfaltu stvaraju veću buku i otpore te se brže troše.

No, važno je znati da zimske gume imaju mekšu smjesu gazne površine (veći udio silike), koja poboljšava prianjanje na hladnom i skliskom asfaltu, no na vrućem i suhom asfaltu takva guma lošije drži i prije proklizava. Stoga svi koji to još nisu uradili, zimske gume treba zamijeniti ljetnima.

Zbog krize izazvane pandemijom Covid-19 većina je u izolaciji, automobili su prisilno parkirani, a mnogi vulkanizeri ne rade. Neće biti “smak svijeta” ako zimske gume još neko vrijeme drđite na automobilu, dok ne stignete zamijeniti ih ljetnima…

Ali, pridržavajte se sljedećeg: tlak zraka u gumama povećajtena vrijednost za puno opterećenje (guma se manje uvija, haba i zagrijava) i vozite smanjenom brzinom. Na zimskim gumama ljeti (vrijedi i obrat) nigdje vam se ne smije žuriti! “Nježnijom” i defanzivnom vožnjom smanjujete habanje guma i svih vitalnih dijelova automobila te potrošnju goriva. A povećavate sigurnost.

Čim stignete, otiđite kod kvalitetnog vulkanizera i zimske gume zamijenite ljetnima. Pritom ih treba balansirati, a preporučljivo je provjeriti i po potrebi podesiti geometriju kotača. Većina za zimske i ljetne gume koriste iste naplatke, odnosno svake sezone mijenjaju gume.

Najbolje ih je ostaviti na čuvanju kod vulkanizera, koji ima odgovarajuće skladište, odnosno “hotel za gume”. Ako ih sami skladištite, to treba biti na suhom mjestu, zaštićenom od visokih i niskih temperatura. Pritom se pridržavajte sljedećih pravila:

Pri izmjeni guma preporučljivo je provjeriti stanje gazne plohe skinutih guma, bez obzira mijenjate li ih na istim ili posebnim naplacima (cijele kotače). Naime, trošenje gume ukazuje na podešenost geometrije kotača i ispravnost tlaka u gumama:

• pojačano trošenje oba ruba gume ukazuje na vožnju s preniskim tlakom

• neravnomjerno trošenje sredine gume nastaje zbog vožnje s previsokim tlakom

• pojačano trošenje jednog ruba (vanjskog ili unutrašnjeg) na obje gume ukazuje na pogrešan bočni nagib kotača

• ako se jedan prednji kotač troši s vanjske, a drugi s unutrašnje strane, uzrok je u pogrešno podešenoj usmjerenosti

• pojačano trošenje vanjskog ruba jednog ili oba prednja kotača ukazuje na grešku u ovjesu

• nepravilno trošenje po obodu posljedica je loše uravnoteženih guma

Ako uočite takve nepravilnosti, podešavanje geometrije kotača je obvezno, a prije toga treba provjeriti stanje vitalnih dijelova podvozja (kuglastih zglobova, spona, gumenih oslonaca…) te sve dovesti u red prije podešavanja geometrije kotača (ne poslije!)