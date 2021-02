Motor ne troši ni kap ulja? Kakva zabluda!

Autor: Auto Doktor

Svaki motor, u cilindrima i razvodnom mehanizmu, nužno troši određenu količinu notornog ulja, a dio se gubi na brtvama i semerinzima…

Kako se zbog neispravnosti sustava ubrizgavanja, a pogotovo odozgo u karter cijedi gorivo, razina ulja ostaje ista, ali gubi viskoznost i sposobnost podmazivanja.

Potrošnja ulja u motoru za mnoge je postala mit, za mnoge je to postalo potpuno neprihvatljivo, kao da se radi o golemom izdatku. A svaki motor nužno troši motorno ulje, jer treći klipni prsten (strugač ulja), zadužen za struganje ulja sa stijenki, kad klip ide iz gornje u donju mrtvu točku, ne ostruže cjelokupni sloj ulja sa stijenki cilindara.

U protivnom počelo bi ubrzano trošenje, s rizikom zaribavanja motora. Zbog toga ta mala količina zaostalog ulja u sljedećem ciklusu izgori. Kod motora s većim zazorima između klipova i cilindara, a i kod sportskih automobila, potrošnja je veća. Svaki motor nužno troši određenu količinu ulja, samo što se kod dizelaša potrošena količina nadomješta s gorivom koje se iz cilindara, u minimalnoj količini cijedi u karter.









Alfa Romeo Giulia bila je 1970-ih ‘zakon’. Bio je to tada ultimativan sportski auto, za klasu sportskiji od BMW-a. Znalo se tada: Giulia 1300 jednako BMW 1600, Giulia Super 1600 jednako BMW 2002. Išla je izvrsno, ali je i trošila, goriva deset litara na 100 km i ulja litru na tisuću kilometara. I od toga nitko nije stvarao probleme.

Kad se ulje dolijeva u motor, to nije bačen novac, jer se ulje obnavlja, što smanjuje trošenje i pogoduje trajnosti motora. Ulje se gubi i na ventilskom mehanizmu te na brtvilima i semerinzima (posebice kod starih motora). Dopuštena potrošnja ulja je 0,2 do 0,6 posto potrošnje goriva, dakle do pola litre na tisuću kilometara.

Kod suvremenih automobila tolerancije su znatno smanjene u odnosu na ono što je bilo prije, ali ono što mnogi govore – moj auto ne troši ni kap ulja – naprosto nije točno. A inzistiranje mnogih da ne dolijevaju ulje, naprosto je pogrešno. Još je čudnije koliko je mnogima problem doliti nekoliko decilitara, možda pola litre, kad se prijeđe nekoliko tisuća kilometara.









Kako je moguće da su neki zbilja uvjereni da motor ‘ne troši ni kap ulja’ i da misle da je sve drugo loše? Objašnjenje: određena količina goriva uvijek se ocijedi sa stijenki cilindara u karter. To gorivo razrjeđuje motorno ulje, ali mu povećava razinu, odnosno nadoknađuje potrošenu količinu, pa razina ostaje ista.

To je izraženije kod dizelskih motora nego benzinskih, kod kojih gorivo koje dođe u karter brzo ispari. Usto, razinu ulje u dizelskom motoru povećavaju postupci regeneracije filtra čestica čađe (DPF) pogotovoako se obavljaju nepotpuno i nepravodobno. Dakle, ako se razina ulja blago smanjuje, uz povremeno dolijevanje ulje se obnavlja i to je bolje nego da dolijevanje ulja nije potrebno, pa mu je razina uvijek ista. To je čak bolje nego da ulje ne treba dolijevati.

Dolijevati i u jamstvenom roku

Najpogubnije stanje nastane kad se razina ulja toliko snizi, da pumpa za ulje nema što usisavati pa lampica stalno gori. Tada tlak ulja pada na nulu i podmazivanja nema. Ako vozač nakon paljenja signalne lampice ne prepozna opasnu situaciju i odmah ne ugasi motor, već za nekoliko kilometara u njemu nastaje prava drama.









Kad nema podmazivanja, razvijaju se ekstremno visoke temperature, koje dovode do pucanja uljnog filma. Nastaje suho trenje, koje izaziva taljenje metalnih dijelova motora – kliznih ležajeva, rukavaca radilice, kliznih površina cilindara, klipnih karika, bregastog vratila…

Previše ulja također je štetno

Kad u motoru ima osjetno više ulja, nastaje problem, jer se nijedna kontrolna lampica neće upaliti i signalizirati opasnost. Kad u motoru ima znatno više ulja od maksimuma, pri kritičnom broju okretaja dio ulja iz kartera ulazi u komoru za sagorijevanje, preko sustava za provjetravanje bloka motora i preko sklopa klip-cilindar.

U komori za sagorijevanje, osim začađenja, neće nastati velika šteta, ali se mogu onesposobiti i uništiti katalizator i lambda sonda. Veća je opasnost kod dizelskog motora, jer se može oštetiti filtar čestica čađe (DPF), napuniti usisni kolektor s uljem i izazvati hidraulički udar u motoru.

Kad ulje iz kartera dospije u komoru za izgaranje, motor počinje sam od sebe nekontrolirano ubrzavati, jer se motorno ulje u komori za izgaranje ponaša slično kao dizelsko gorivo. Tad motor prestaje reagirati na papučicu gasa, ne može se zaustaviti isključenjem paljenja (kontaktnim ključem) te se doslovce može razletjeti.

Motorna ulja smiju se miješati!

Mnogi radije voze s manjkom motornog ulja nego da doliju ulje drugog proizvođača, koje im je dostupno. Time, robujući predrasudama, rade veliku štetu za motor, jer se motorna ulja mogu miješati, bez ikakvih posljedica za motor.

Ako se razina motornog ulja spustila ispod minimuma, tada na prvoj benzinskoj crpki kupite motorno ulje i dolijte ga u motor. Preporučljivo je doliti istovrsno ulje (mineralno ili sintetično), no ako nemate izbora, bolje je uliti bilo koje motorno ulje, nego voziti s manjkom ulja.

Ako se u vožnji upali lampica ulja, tada odmah zaustavite vozilo i ne vozite do benzinske crpke, nego na drugi način nabavite i dolijte motorno ulje.

Kako pravilno kontrolirati razinu ulja?

Razinu motornog ulja kontrolirajte dok je auto na ravnoj podlozi, a motor ugašen. Treba pričekati nekoliko minuta, dok se iz gornjih dijelova motora potpuno ne slije u karter.

To je najbolje napraviti ujutro prije paljenja motora, kad je mjerenje najpreciznije, a šipku nije potrebno prethodno izvući i obrisati. Dobro je imati kanticu ulja u prtljažniku.

Foto: ŽM