Modrić posjeduje jedan od najbržih automobila: Košta više od 200 tisuća i juri brže od 300km/h

Autor: F.F

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i dugogodišnji veznjak Real Madrida, Luka Modrić, u svojoj je karijeri postigao velike stvari. Počeo je od dna i malo tko je mogao predvidjeti što će naš Luka napraviti u svojoj bogatoj nogometnoj karijeri. U karijeri je nastupao za Dinamo Zagreb, koji ga je slao na posudbe u Zrinjski iz Mostara te Inter Zaprešić, a potom je preselio u Tottenham. Sjajnim nastupima u Engleskoj izborio je transfer u jedan od najvećih klubova na svijetu – Real Madrid.

S Realom je u tri navrata osvajao La Ligu te čak pet puta Ligu prvaka. Urezao je svoje ime u povijest Kraljevskog kluba, gdje će ga zauvijek pamtiti kao jednog od ponajboljih veznjaka u povijesti Reala. S hrvatskom reprezentacijom je ostvario najveći uspjeh u povijesti; prvo do drugog mjesta, a potom i do trećeg na uzastopnim svjetskim prvenstvima. No, osim što su mu ormarići puni medalja i pehara, Luka se može pohvaliti i s bogatom zbirkom automobila.





Bogata kolekcija

S obzirom na to da je Audi nekoliko godina bio sponzor Reala, naš kapetan je tako u garaži imao nekoliko vozila ove popularne marke. Proteklih je godina tako Luka vozio Audi Q8 50 TDI Quattro Triponic, dok je par godina prije odabrao Audi Q7S kao svoje vozilo.

Od nove sezone sponzor Real Madrida postao je BMW, pa se Luka ‘počastio’ iX M60 modelom popularne automobilske marke. Taj BMW ima 619 KS, a njegova se vrijednost procjenjuje na 140 400 eura. No, ne vozi Luka samo sponzorske automobile, nedavno je fotografiran u pravoj jurilici, jednom od najbržih vozila na svijetu.



Modrića su ‘uhvatili’ u Bentley Continental GT-u, svojedobno jednom od najbržih automobila na svijetu. Ova opaka jurlilica dugačka je gotovo pet metara (4,8m), ima moćan motor od 12 cilindara i 560 KS. Za svega 4,8 sekundi ova jurilica postiže brzinu od 100km/h, a može ‘dogurati’ i do vrtoglavih 318km/h. Cijena ovog automobila je veća od 200 tisuća eura.



Luka je u svojoj bogatoj karijeri zaradio pozamašnu svotu: Njegovo se bogatstvo procjenjuje na otprilike 70-ak milijuna eura