Modeli automobila koji su skoro uništili proizvođače: Gubitci se mjere u milijardama eura

Povijest auto industrije, uz velike uspjehe nekih modela, pamti i one takozvane ‘flopove’, a gubitci Mercedesa, WV-a, Fiata i drugih proizvođača mjere se u tim slučajevima u milijardama eura.

Tako je Institut Sanford Bernstein Centar izradio grafikon prema istraživanju., koji su modeli proizvođačima automobila donijeli najveće ekonomske gubitke, donosi Jutarnji list.

Listu predvodi daleko najveći financijski gubitaš za bilo koju marku proizvođača, prva generacija Smart ForTwo, dok je Bugatti Veyron model s najvećim omjerom financijskog gubitka po izrađenom primjerku.

