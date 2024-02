Mnogi na krivi način mijenjaju brzine i tako rade veliku štetu svom limenom ljubimcu

Autor: F.F

Ako vozite automobil s ručnim mjenjačem, što je svakako česta pojava u Hrvatskoj, vjerojatno ste preskočili neke stupnjeve prijenosa dok mijenjate brzinu više ili niže. To ponekad može biti lakši pristup, pritisnete kočnicu, dođete do kraja ceste, i ionako morate prebaciti u drugu brzinu. Zašto ne biste odmah prešli s pete ili četvrte na drugu?

Ipak, s tom bi praksom trebali pripaziti jer preskakanje brzina tijekom mijenjanja može oštetiti vaš automobil. Sve ovisi o tome koliko često to radite, naravno. No, uvijek je dobro biti svjestan mogućih rizika vožnje vašeg automobila, piše Tips & Tricks.

Preskakanje brzina tijekom mijenjanja je jedan od tih rizika koji bi mogao uzrokovati oštećenje mehanike vašeg automobila. Izbjegnete li ponavljanje ove pogreške mogli biste si uštedjeti solidnu cifru.

Pametnije je izbjegavati

Kada preskačete brzine tijekom mijenjanja, možete oštetiti prstenove sinkronizatora u svom automobilu. Bez da ulazimo u tehničke pojedinosti, prstenovi sinkronizatora osiguravaju usklađenost svih stupnjeva prijenosa vašeg automobila kada mijenjate brzine. Postupno mijenjanje brzina omogućava sinkronizacijskim prstenovima postupno prilagođavanje brzine zupčanika.

No, kada preskačete brzine, prstenovi moraju raditi jače kako bi prilagodili zupčanike, što može uzrokovati njihovo trošenje. Ako to radite stalno, prstenovi sinkronizatora morat će se zamijeniti, a to je poprilično skup postupak. Još jedan problem koji se može pojaviti prilikom preskakanja brzina je prekoračenje preporučenog broja okretaja.









RPM (okretaji u minuti) pokazuje koliko vaš motor radi u određenom trenutku. Ako mijenjate brzine, primijetit ćete da se mjerač broja okretaja u vašem automobilu pomakne gore ili dolje. Svaki put kad preskočite brzinu i vaš automobil vozi brže nego što je dopušteno, mjerač će se povisiti, a automobil će proizvoditi taj neugodan zvuk okretaja.

Ako se to često događa ili ako motor radi pod previše opterećenja, krećući se u crvenoj zoni mjerača, motor vašeg automobila može se oštetiti. Dakle, iako traje malo duže, možda bi bilo korisnije postupno mijenjati brzine gore-dolje kada morate mijenjati brzine. Samo kako biste izbjegli skupe račune za popravak i napravili uslugu sebi, ali i svom limenom ljubimcu.