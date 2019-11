MERCEDES-MAYBACH GLS 600 (2020.) SUV vrhunske tehnologije i kraljevskog luksuza, izravan odgovor na Rolls-Royce Cullinan

Autor: Željko Marušić

Daimler je, konačno, nakon neuspješnog pokušaja samostalnog pozicioniranja brenda Maybach, to uspješno riješio kroz ekstenziju ‘krovnog’ brenda Mercedes. Tako, pored standardnog Mercedes-Benz i sportskog Mercedes-AMG, postoji i elitni Mercedes-Maybach.

Rezultat? Bingo! Nakon što je promijenjena strategija, od početka 2016. prodano je 45.000 S-klasa s ‘dvostrukim M’, dakle Mercedes-Maybach S600, daleko više nego Rolls-Roycea i Bentleya zajedno. Novi adut je Mercedes-Maybach GLS 600. Izvedenica modela Mercedes-Benz GLS i izravno udara na Rolls-Royce Cullinan.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, najluksuzniji SUV u povijesti marke vozi sa stilom pokreće se biturbo-benzincem 4.0 V8, snage 558 KS i momenta 730 Nm, pojačana 48-voltnim Mild-Hybrid sustavom EQ Boost, snage 16,2 kW (22 KS), koji ubrzava odziv na gas, poboljšava elastičnost i smanjuje potrošnju goriva.

Kraljevski luksuz u uzdignutoj karoseriji dugačkoj 521 cm, mase 2,8 tona (to pokazuje kvalitetu i luksuz izvedbe), s pomoću automatskog 9-stupanjskog mjenjača omogućava ubrzanje do 100 km/h za 4,9 sekundi, a najveća je brzina limitirana na 250 km/h.

Leži na, treba li to naglašavati, zračnom ovjesu, E-Active Body Control, koji pruža najbolju sinergiju udobnosti, dinamike i stabilnosti. Deklarirana potrošnja od 11,7 litara, dakle realno 13 do 15 u toj je klasi (gotovo trotonski terenac s moćnim benzinskim motorom,) sasvim OK, sitnica.

A kraljevski je luksuz bolje pogledati nego opisivati. Stražnja se sjedala mogu električno pretvoriti u nagnute ležajeve. Obložene površine i armaturna ploča standardno su izvedene od fine nappa kože, dok se na zahtjev mogu ugraditi dodatno obložene površine i kožni ukrasni elementi.

Električki upravljani panoramski klizni/zakretni krovni otvor s neprozirnim sjenilom te klimatizirana masažna sjedala u serijskoj su opremi.

Središnja konzola s proširivim stolcima-policama pruža neviđen luksuz, čak i hladnjak za boce šampanjca te usklađene srebrne čaše. Trokraka zvijezda ukrašava poklopac motora na klasičan način, a uspravne kromirane prečke rešetke hladnjaka kreiraju prugasti efekt.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC na tržište u drugoj polovici 2020. Cijena? Ne pitajte…