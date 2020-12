Mercedes-Benz E-klase (2002. – 2009.): premium limuzina već za 50.000 kn

Autor: Auto Doktor

Mercedes-Benz E-klase serije W211 (2002. – 2009.) još je uvijek ‘teška šminka’. Nasljednik Okana iz 1995. predstavljen je 2002. i došao u vrijeme kad legenda o kvaliteti cementirana modelom W115 odnosno Strich Acht (Mercedes/8), počinje kopnjeti…

O tom, Mercedes-Benz 200 D, pretku ovog modela, kojeg nazivaju i Majkom svih dizelaša, pisali smo u rubrici ‘Vremeplov’. Prethodna serija (W210) imala je problema s kabelima, blokadom motora i alternatorom. U mehanici slabosti su pokazali automatski mjenjač, kuglasti zglobovi upravljačkog mehanizma, nosač stabilizatora i stražnji ovjes.

Kod prvih serija dizelaša CDI (do 1999.) bilo je problema s ubrizgavanjem i brtvilom glave. Sve je uglavnom riješeno do dolaska nove serije (W211), koja dijeli brojne mehaničke komponente s Mercedes-Benz S-klase.

Nažalost, dolazak ovog modela poklopio se s nesretnim brakom tvrtki Daimler-Benz i Chrysler, kad je centrala iz Stuttgarta, umjesto u zidanje vlastite tehnologije i kvalitete, milijarde dolara i eura bacila u vjetar sanirajući Chrysler.

To se pokazalo rupom bez dna, a posljedice je pokazala kvaliteta ove serije. Problemi s hrđanjem modela do 2006. nagrizli su ugled najvažnijeg aduta iz Stuttgarta, ali to je i dalje jedan od najsolidnijih automobila na tržištu rabljenih.

Prema statistikama pouzdanosti njemačkog TÜV-a za 2015., među modelima starim 6-7 godina, koji su tržišno i najzanimljiviji, prvi je Porsche 911, druga Mazda 2, treći Volkswagen Golf Plus, četvrti Toyota Auris…, a Mercedes-Benz E-klase je 87. među 78 modela!

Audi A6 je 44., a BMW serije 77. Malo bolje kotira među 8-9 godišnjacima, ali također je iza izravnih konkurenata – na 61. mjestu, među 95 modela. Audi A6 je na 21., a BMW Serije 5 na 57. mjestu. Ipak, među najstarijom kategorijom, 10-11-godišnjaka Mercedes-Benz kvaliteta dolazi do izražaja – Mercedes-Benz E-klase je 34 među 78 kandidata, Audi A6 je 40., a BMW Serije 5 – 45.

Taj nimalo reprezentativan podatak s jedne strane pokazuje ono što je dobro poznato – nije to onaj ‘stari dobri’ Mercedes-Benz. S druge je dijelom posljedica bitno povećanog broja elektroničkih sklopova i dijelova podložnih kvaru.

Prvi Mercedes-Benz visoke srednje klase bio je W120/121 iz 1953., oznake 180/190. Bio je to prvi europski auto s ‘pontonskom’ karoserijom (samonosećom i trovolumenskom) i prvi ispitan u ‘crash-testovima’. Početkom 1961. predstavljen je slavni ‘repaš’ W110, koji je nosio oznake 190, 200, 220 i 230.

Sredinom 1967. na tržištu se pojavila uspješna uglata serija W115, a 1976. serija W123. Nominalno prvi Mercedes-Benz E-klase bio je W124 iz 1984., za mnoge najbolja E-klasa (ima ih još na našim cestama).

Popularni Okan (W210) s četiri udvojena fara predstavljen je 1995. Zanimljivo je da mnogi vlasnici modela Mercedes-Benz slabije održavaju vozila nego oni koji posjeduju automobile marke Ford, Opel, Škoda…

To je i najveći potencijalni problem ovoga auta, koji se srećom može detektirati i spriječiti temeljitim pregledom. Kod modela prve serije u pitanje mogu doći brizgaljke i turbopunjač.

Kod novijih modela problemi sa Siemensovim brizgaljkama već su riješeni pa treba provjeriti jedino kompresiju (stupanj istrošenja).Probleme s upravljačkom elektronikom može izazvati pretjerano istrošenje guma, jer se povećava sklonost proklizavanja. Štednja na motornom ulju može izazvati probleme s faznim lancem.

Bazni dizelaš s 2148 ccm i 136 KS pouzdaniji je od nasljednika OM 651, stoga najpoželjniji. Činjenica da na istoj osnovnoj platformi leži pogonska mehanika u rasponu snage od 122 KS (prvi 200 CDI) do 476 KS (E55) pokazuje da su ovjes i kočnice dobro dimenzionirani.

Rijetki su problemi s kuglastim zglobovima, selenima i amortizerima, čak i kod vožnje po lošim prometnicama, ali zbog velike mase i teškog nosa prednji diskovi izdrže do 100.000 km. Sportske dorade nisu preporuka za kupnju. Ispušni lonac treba izdržati najmanje 150.000 km i u tom intervalu ne bi smjelo biti nikakvih problema ni sa stražnjim ovjesom.

Izuzetak su selen blokovi. ABS, ASR, ESP i ostali elektronički sustavi rade bez greške i kod starijih modela, kočni su diskovi otporni na trošenje, ali treba ih pregledati, jer su česti slučajevi zapuštenosti s velikim istrošenjem.

Premda je poput nasljednika OM 651 u početku imao problema sa Siemensovim brizgaljkama, dizelaš s 2148 ccm pokazao se pouzdanim i izdržljivim te je preporučljiviji od 5-cilindarske izvedbe s 2685 ccm i 177 KS (270 CDI). Uz normalno održavanje nema problema s faznim lancem, što je bio neugodan početni problem kod novog OM 651.

Ručni šaltung je OK, a kod automatskog su preporučljive serije od 2003. Benzinac 1.8 s kompresorom i 156 KS pokazao se iznenađujuće dugovječnim, ali je na tržištu rijedak i postiže znatno nižu cijenu od 200 CDI. Dakle, ako je normalno vožen i dobro održavan, kupnja je isplativa.

Cijene su na našem tržištu rabljenih povoljne. Dobar se primjerak može dobiti već za 50.000 kn.

Foto: Ž. M.