Mercedes-Benz E 220 CDI (2010.) radi nemirno i gasi se kod otpuštanja gasa…

Autor: Auto Doktor

Problem je u brizgaljkama, koje možda propuštaju gorivo, visokotlačnoj pumpi goriva common-rail sustava ili mjeraču protoka zraka, a treba provjeriti i stupanj istrošenosti…

SIMPTOMI

Mercedes-Benz E 220 CDI (2010.), 219..000 km, uvezen 2016. iz Belgije. Motor radi nemirno, a kod nižih okretaja, odnosno otpuštanja gasa, dolazi do gašenja motora. To je neugodno, a može biti i opasno, pogotovo kad se to dogodi usred raskrižja. Potom motor dugo vergla i teško pali…

DIJAGNOZA

To su poznati problemi dizelaša Mercedes-Benz serije OM651, koji je uveden 2009., a riješeni su 2011 Naime taj 4-cilindarski dizelaš obujma 2143 ccm, koji se radi u verzijama 200 CDI (136 KS), 220 CDI (170 KS) i 250 CDI (204 KS), imao je problem s faznim lancima (dva u seriji) i ubrizgavanjem preko piezo-brizaljki Siemens. Inače, simptomi o kojima pišete ukazuju na tri moguća problema.

Prvi je u brizgaljkama, koje možda propuštaju gorivo (potrebno je provjeriti povratni vod) ili ne ubrizgavaju potrebnu količinu goriva. Drugi u visokotlačnoj pumpi goriva common-rail sustava. Treba provjeriti tlak goriva u praznom hodu, kojemu je optimalna vrijednost 300 bara. Treći je u mjeraču protoka zraka, koji se možda povremeno blokira. S obzirom na sve navedeno, najprije provjerite brizgaljke.

Također, kupnja sa stranog tržišta, pogotovo dugoprugaša poput vašeg automobila, krije rizike da je auto prešao znatno više kilometara. Zbog toga je preporučljivo i izmjeriti tlakove kompresije hladnog motora, kako bi se provjerilo njegovo stanje (stupanj istrošenja). U tom bi motoru tlakovi trebali biti 30 bara ili viši.

Dakle, preporučljiv je temeljit pregled i kvalitetan servis.