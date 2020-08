Mercedes-Benz A 250 e, s plug-in-hibridnim pogonom od 218 KS, troši 3 litre!

Autor: Auto Doktor

Mercedes-Benz A 250 e, premium kompakt koji se pokreće turbobenzincem 1.33 snage 160 KS i elektromotorom od 75 kW, sustavne snage 218 KS i litij-ionskim baterijama kapaciteta 15,6 kWh, prošao je zanimljiv test potrošnje, u organizaciji portala de.motor1.com

Riječ je o plug-in-hibridnom modelu s punjenjem preko utičnice koji sinergijom oba pogona do stotke sprinta za 6,7 sekundi i postiže 240 km/h. A samo na struju može prijeći 83 km. Deklariran je na statističku potrošnju benzina od samo 1,4 l/100 km (32 g CO2 po kilometru), uz svakodnevno punjenje baterija.

Testni je model opremljen gumama Pirelli Cinturato P7 – 225/45 R18, koje baš ne utječu povoljni na potrošnju goriva, Kako je to bilo u praksi, 3. srpnja 2020., pri temperaturi od 28 do 25 Celzijevih stupnjeva, u Italiji od Rima do Forlija (360 km)?

Riječ je o dionici koja je 65 posto brza cesta (Superstrada), s ograničenjem 90 i 110 km/h, 25 posto autocesta (Autostrada), s ograničenjem 130 km/h, pet posto državne ceste, s ograničenjem 90 km/h i pet posto gradska ceste.

Ukupno je prevaljeno 975 km, krenulo se s punim tankom benzina i napunjenom baterijom. Putno računalo pokazalo je potrošnju goriva od 3,1 l/100 km, a po punjenju na benzinskoj crpki, ‘do čepa’, odnosno prvog klika pištolja za punjenje, na početku i kraju testa – 2,9 litara.

Po propozicijama testa do je 3 l/100 km. Nakon testa, s praznom litij-ionskom baterijom u centru Rima izmjeren je prosjek 5,8 l/100 km, a na autocesti (Autostradi) 5,6 l/100 km.

Izvor: de.motor1.com