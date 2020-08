Mazda 6 CD 2.2 (2011.): Zašto se pali lampica rada motora?

Autor: Auto Doktor

Paljenje lampice za elektroničku kontrolu snage EPC (Electronic Power Control) na dizelskom motoru Mazda CD 2.2, pokazatelj je nepravilnosti u radu motora te najava prebacivanja u ‘safe mode’…

PITANJE ČITATELJA

Mazda 6 CD 2.2, 2011., 196.000 km. dosad bez većih problema, ali mi se nekoliko puta palila lampica motora. nakon čega dolazi do pada snage motora.. Zbog čega i što je uzrok. Je li problem u načinu vožnje ili kvaliteti goriva? Koliko je to opasno za motor?

ODGOVOR DOKTORA

Paljenje lampice za elektroničku kontrolu snage EPC (Electronic Power Control) na dizelskom motoru Mazda CD 2.2, pokazatelj je nepravilnosti u radu motora te najava prebacivanja u ‘safe mode’.

To inicira upravljački modul, radi zaštite vitalnih dijelova od oštećenja i prekomjernog habanja. Snagu smanjuje na 20 do 30 posto, kako bi se vozač mogao ‘dovući’ do prvog servisa, odnosno parkirališta.

Problem je najčešće u ubrizgavanju (zbog problema s gorivom) ili paljenju, a može biti u senzorima za tlak usisnog zraka (MAP), lambda sondi kod dizelskog motora i u začepljenju ventila za povrat ispušnih plinova (EGR), odnosno filtra čađe (DPF).