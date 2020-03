Mazda 2 (2007. – 2014.): Rijetke mane najpouzdanijeg modela niže klase

Autor: Auto Doktor

Za razliku od modela prve generacije, koji se proizvodio u Španjolskoj, Mazda 2 druge generacije je na proljeće 2007. stigla iz Hiroshime…

Japanski su čelnici zaključili da im se isplati odreći beneficija europske proizvodnje i sve napraviti u matičnom pogonu. Time su zacementirali kvalitetu i pouzdanost, što su glavni aduti Mazde, te opravdali cijenu, za koju se može dobiti pristojan kompakt.

Zbog toga je Mazda 2 (Typ D) bila jedan od najskupljih modela niže klase nije bila rekorder prostranosti niti štedljivosti, ali uz vrhunsku kvalitetu (vidjeti niže) ponudila je uvjerljiva vozna svojstva, opremu i kvalitetu. Sve su to preporuke pri izboru i kupnji rabljenog primjerka.

Posebno je uvjerljiva s benzinskim motorima 1.3 i 1.5 (osnovni s 86 KS je pogođen i preporučljiv), a rjeđi su, na tržištu rabljenih (neopravdano) skuplji primjerci s PSA-ovim turbodizelašima 1.4 i 1.6.

To osigurava dobra vozna svojstva i sigurnost. Ovo je posljednja izvedba prije SkyActiv tehnologije. Jedina, možda i sustavna mana Mazdinih modela, pa i Dvojke, je pretanak sloj laka (Japanci nanose 80 do 100 mikrometara, a Europljani 120 do 140), pa može biti oštećenja od kamenčića.

No to je manji problem te Mazde 2, koje su, ovisno o stanju, kilometraži i godini proizvodnje, dostupne od 30.000 do 50.000 kn mogu biti u problemu samo ako su loše/neredovito održavane, maltretiran u vožnji, odnosno pretrpjele sudar.

Birajte, dakle osnovnog benzinca, premda PSA-ov 8-ventilski turbodizlaš 1.4 može odvrtjeti 300.000 km (bolji je izbor od 16-ventilskog 1.6). Ima izdržljivi fazni lanac te uz normalno održavanje s njim nema nikakvih problema.

Izdržljivo je i podvozje, kočnice također, te izbrazdani, istrošeni diskovi ukazuju na oštru vožnju. Dakle, naša preporuka, ovo je najpouzdaniji automobil niže klase, malo ih je u ponudi na tržištu rabljenih i među najskupljima su u svojoj klasi istog godišta (vlasnici su u pravilu zadovoljni pa ih se ne vole rješavati).

Ali ako pažljiv pregled pokaže dobro stanje te je servisna knjižica uredno ispunjena – kupujte. Mazda 2 je isplativa, ne treba očekivati problema ni s motorima koji su prešli 200.000 km, samo treba redovito kontrolirati i dolijevati motorno ulje. Za Mazdine je motore normalna potrošnja 0,2 do 0,3 litra ulja na 100 km.

Uvjerljivo stanje i preporuku za kupnju rabljenog primjerka pokazuje i lista kvarova, riješenih kroz standardan servisne akcije – usporedite s drugim modelima:

PROBLEM 1

Zvuk mumljanja i/ili cviljenja iz stražnjeg ovjesa na neravnim površinama.

UZROK

Prekomjerno trenje između šipke i zaustavljača na stražnjem amortizeru.

POPRAVAK

Podignuti stražnji dio vozila, povući poklopac šipke amortizera i zaustavljač prema dolje kako bi se dobio pristup šipki amortizera. Podmazati šipku i zaustavljač amortizera.

PROBLEM 2

Nije moguće otključati vozilo pomoću daljinskog upravljača odnosno sustava bez ključa. Nemoguće je okrenuti bravu za paljenje sustava ulaza bez ključa u pomoćni položaj.

UZROK

Utjecanje vode u priključak električnih instalacija vanjske ručke prednjih vrata.

POPRAVAK

Skinuti oblogu vrata. Provjeriti ima li korozije na priključku električnih instalacija vanjske ručke vrata. Ako ima korozije, postaviti novu vanjsku ručku vrata. Postaviti nove električne instalacije vanjske ručke vrata te zabrtviti priključak električne instalacije vanjske ručke vratiju pomoću izolacijske trake. Ako nema korozije, očistiti kontakte priključka. Zabrtviti priključak električne instalacije vanjske ručke vratiju pomoću izolacijske trake.