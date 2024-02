Lorisa čeka najteži izazov u životu: Bit će drugi Hrvat koji sudjeluje u najprestižnijoj utrci

Hrvatski motorist Loris Majcan postat će tek drugi Hrvat u povijesti koji će se natjecati na prestižnoj utrci Isle of Man TT. Isle of Man TT (Tourist Trophy) je legendarna moto utrka koja se održava na otoku Man, autonomnoj britanskoj krunskoj ovisnosti smještenoj između Irske i Velike Britanije. Ova utrka je jedna od najpoznatijih i najopasnijih moto utrka na svijetu.

Prva Isle of Man TT utrka održana je davne 1907. godine, što je čini jednom od najstarijih moto utrka na svijetu. U početku, utrka je bila vožena na cestama otoka, a kasnije se pretvorila u vrhunski brzinski motociklistički tečaj tijekom trajanja utrke. Jedinstvenost Isle of Man TT-a leži u tome što vozači jure kroz uske gradske ulice, preko planinskih prijevoja i kroz sela, postavljajući izuzetno visoke prosječne brzine.

Utrka obuhvaća više od 60 km dugi krug koji vozači prolaze više puta, a izuzetno je izazovna zbog oštrih zavoja, brzih ravni i nepredvidivih uvjeta na cesti.

Opasna utrka

Jedan od razloga zbog kojeg je Isle of Man TT poznat je i po svojoj opasnosti. Staza je zahtjevna, a brzine koje vozači postižu često prelaze 300 km/h, što rezultira visokim rizikom od nesreća. Nažalost, tijekom godina, utrka je bila poprište brojnih tragičnih nesreća i gubitaka života vozača. Do 2024. godine zabilježeno je čak 269 smrtnih slučajeva na stazi.

Prvi Hrvat koji je nastupio na ovoj popularnoj utrci bio je Emil Mokrovčak, koji se utrkivao 1997. godine. Emil je istaknuo kako je Man iznimno psihički naporan, ali kako se isplati. On je završio na 36. mjestu od 88 natjecatelja, a u klasi novaka završio je na sjajnom drugom mjestu. Sve to je uspio s osam godina starim Kawasakijem ZX-R 750, piše Motorevija.

Loris će sa svojom Yamahom R6 postati drugi Hrvat na ovoj opasnoj utrci, a nije skrivao svoje oduševljenje što će predstavljati Lijepu našu na otoku Man.









‘Najveći izazov u karijeri’

"S velikim ponosom službeno objavljujem sudjelovanje na najprestižnijoj utrci svijeta – Isle of Man TT 2024! Kvalifikacije i treninzi za utrku traju od 27. do 31. svibnja, a dvije utrke u mojoj klasi Supersport održat će se 1. i 5. lipnja. Nakon mjeseci priprema, učenja staze i finalnog sastanka te zahtjevnog brifinga s Race Managementom – g. Johnom Bartonom i g. Richardom "Milkyjem" Quayleom, uspio sam dobiti dozvolu za nastup i sve potrebne licence", počeo je Loris na svojem Facebook profilu.











“Ovo će biti moj najveći izazov u životu i karijeri, te jedva čekam sjesti na svoju Yamahu R6 i utrkivati se na legendarnoj stazi Snaefell Mountain Course. Time postajem drugi Hrvat, te prvi u klasi Supersport u povijesti koji će se natjecati u ovoj utrci. Želim se zahvaliti svojem timu, posebice Pavi Laušu i Mariu Galiotu, koji su putovali sa mnom na otok i bili mi podrška. Naravno, zahvaljujem se svojoj obitelji, prijateljima i novim i starim sponzorima koji će me podržati u ovom povijesnom projektu za hrvatski motosport”, dodaje.

“Uzbuđen sam zbog prilike da predstavljam Hrvatsku na globalnoj razini i nadam se da ću inspirirati buduće generacije motociklističkih entuzijasta. Hvala svima koji su podržali moj put do Isle of Man TT 2024, i obećavam dati sve od sebe na stazi kako bih ponosno nosio hrvatske boje. Veliki pozdrav s Isle of Mana!”, zaključio je.