Ljudi dragi, to je zvijer! Cijena Mercedesa koji je pokosio ljude je vrtoglava: Ima 500 konjskih snaga

Hrvatsku i Zagreb sinoć je šokirala vijest o mladom 23-godišnjem vozaču, koji je izgubio nadzor nad svojim vozilom i zabio se u skupinu ljudi koja je stajala na pločniku pored trgovačkog centra u Buzinu.

Epilog nestručnog upravljanja jurilicom Mercedes Benz AMG GT S coupe s 503 konjske snage, je petero ljudi u bolnici, od kojih je jedna osoba u jako teškom stanju.

Mercedes, koji u sebi nosi skraćenicu AMG, povezuje se s top modelima proizvođača iz Stuttgarta, a uvijek je riječ o automobilima s velikim brojem konja, koji odišu visokim luksuzom.

Ovo je zvijer

Same performanse Mercedesa Benz AMG GT S coupe, zorno pokazuju o kakvom se modelu radi pa do stotke stiže za 3.7 sekundi, a maksimalna brzina mu je ograničena na 304 kilometra na sat.

Ispod haube nalazi se 4.0 litreni twin turbo V8 motor, a prema AutoWeeku, ovaj automobil mjeri se najjačim Porscheovim ili Jaguarovim jurilicama, riječ je jednom od najjačih cestovnih dvosjeda na tržištu.

“Ovo je zvijer zbog koje će vam proključati krv”, kaže jedan AMG GT S coupeu jedan od recenzenata na You Tubeu.

The 2023 Mercedes-Benz AMG® C 63 S Coupe stands for performance at the highest level.https://t.co/I8x1pUv3k7 pic.twitter.com/V6liGcWkoM









— Walter’s Mercedes-Benz of Riverside (@WaltersMBZ) June 14, 2023