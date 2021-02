Lexus IS 500 F Sport Performance, penicilin za Audi RS 4, BMW M3 i Mercedes-AMG C 63

Autor: Auto Doktor

Lexus IS 500 F Sport Performance, s usisnim 5.0 V8, koji razvija 479 KS pri 7100/min do stotke sprinta za 4,8 s i postiže 285 km/h…

Lexus IS 500 F Sport Performance zamjenjuje model IS 350 F Sport, a zanimljivo, riječ je o top-gun verziji modela IS treće generacije, predstavljenog u listopadu 2012. na salonu u Parizu. Toliko dugi tržišni vijek potvrđuje uspjeh modela.

Riječ je o klasičnoj sportskoj limuzini, s motorom uzdužno sprijeda i pogonom straga, koja je prošlogodišnjim redizajnom produžena s 4665 na 4710 mm, proširena s 1810 na 1840 mm i povišena s 1430 na 1440 mm. Odlikuje se razmjerno velikim međuosnim razmakom (2800 mm), a nove dizajnerske promjene smanjile su koeficijent otpora zraka sa 0,27 na 0,25.

Lexus IS 500 F Sport Performance je sportska ‘top-gun’ izvedba koja planira ući u klinč s njemačkim sportskim modelima: Audi RS 4, BMW M3 i Mercedes-AMG C 63 Sportska se izvedba prepoznaje po sniženom sportskom ovjesu i 19-colnim aluminijskim naplacima









Uzdužno pod prednjom haubom je filigranski nabrijan benzinac s direktnim ubrizgavanjem 5.0 V8, koji pri 7100/min ispaljuje 479 KS. Izvrsne performanse potvrđuje najveći okretni moment od 535 Nm pri 4800/min. Snaga se na stražnje kotače prenosi 8-stupanjskim automatskim mjenjačem. Serijski je opremljen samokočnim diferencijalom Torsen i sportskim ovjesom Dynamic Handling Package

