Legendarni ‘Spaček’ slavi 75. godina postojanja

Jedan od automobila koji je promijenio autoindustriju sigurno je poznati 2CV, koji je među našim zaljubljenicima u vozila poznatiji pod nadimkom ‘Spaček’.

Razvoj 2CV-a bio je potaknut potrebama ruralne francuske, gdje je seljaku trebao pouzdan, jeftin i izdržljiv automobil, kojeg je jednostavno održavati.

Začetak ideje datira još od polovice 30-ih godina prošlog stoljeća, da bi premijeru kao prototip doživio 1939. godine u Parizu, do kada je proizvedeno 250 primjeraka.

