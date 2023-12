Koristan savjet vozačima: Stakla na automobilu najjednostavnije odletite ovom metodom

Autor: Dnevno.hr

U Hrvatsku je stigla ‘prava zima’. Temperature ispod nule stigle su i u glavni hrvatski grad, pa je stoga ‘omiljena zanimacija’ Zagrepčana posljednjih dana struganje zaleđenih stakala na njihovim ljubimcima. Dakako, na onima koji su parkirani na otvorenom, u uz uvjet da je vani relativno visoka razina vlage.

A koji su zapravo najjednostavniji, odnosno najefikasniji načini za uklanjanje leda s vjetrobranih stakala? Iako se popularniji sprejevi za odleđivanje, koji su u posljednje vrijeme jako popularni, čine kao dobro rješenje, njihovo djelovanje i nije tako bajno. Ovi sprejevi koji se uglavnom sastoje od mješavine vode i alkohola s nekim pomoćnim kemijskim spojevima rijetko će ekspresno odmrznuti staklo, a i njihove cijene nisu jeftine. Osim što se relativno brzo troše i cijena im se zna kretati i preko 6 eura.





Također, čišćenje sprejem može dodatno zakomplicirati život na niskim temperaturama. Jer, ako dobro ne obrišete staklo nakon upotrebe, mikroskopski tanak sloj vode koji je ostao na njemu ponovno će se početi lediti i blokirati pogled, što, dakako, može biti jako opasno.

Najučinkovitija metoda

Najbolje ćete stakla od debljeg leda očistiti staromodnim struganjem u kombinaciji s grijanjem ventilacijom automobila uz upaljeni motor. Zvuči čudno, no grijanje stakla motorom otopit će deblji led na automobilu jeftinije od specijalnih sprejeva.

Dakle, prvi korak je paljenje auta i namještanje ventilacije na vjetrobransko staklo, a zatim struganje stakla koje se kreće od ruba prema sredini. Nemojte strugati previše agresivno jer i plastična strugalica može lako izgrepsti stakla i koristite samo specijalne strugalice za led i pazite da nisu oštećene.

Iako velika većina to zna, treba upozoriti da je polijevanje toplom ili vrućom vodom jer zbog velikih temperaturnih razlika može doći do pucanja stakla. A metoda odlečivanja tekićinom za pranje stakla samo će dovesti do oštećenja metlica brisača ili kvara mehanizna, odnsno motora koji ih pokreće.