Kći nazvala oca u Bosnu i šokirala ga: ‘Naplatili su mi zrak za pumpanje guma’

Mlada djevojka bosanskohercegovačkog porijekla koja trenutno živi u Americi objavila je na svom TikTok kanalu video u kojem zove svog oca u Bosnu kojem se žali da su joj naplatili ‘zrak za pumpanje guma‘.

Kćerka Sara iznenadila je oca: ‘Tata, otišla sam na benzinsku postaju, naplatili su mi 80 dolara zrak za pumpanje guma‘, rekla je Sara kojem ta vijest baš i nije sjela.

Otac se uznemirio i u kombinaciji bosansko-engleskog jezika odgovorio: Ma kakvi, zaboravi! Ne, nemoj to napraviti, zeznuli su te” rekao je zabrinuti otac.





Sve je bila šala

No, kćerka je nastavila: ‘Ali već sam platila, rekli su mi da je to premium zrak‘! Na to je otac rekao: ‘Nemoj, što me nisi zvala? Di će ti naplatiti toliko da ti napumpaju gume? To je toliko glupo!‘

Priznala je ocu da se šalila, a njemu je sigurno laknulo nakon što je to čuo. Tko zna možda je sa svojim videom dala ideju nekom mehaničaru za ovu vrstu prevare.