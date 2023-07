Kako odabrati rabljenog benzinca: Na ove stvari treba pripaziti kod odabira motora

Autor: Dnevno GIŠ

Kako stvari stoje agregati pogonjeni fosilnim gorivima uskoro će izaći iz proizvodnje, ali će se benzinci i dizelaši još neko vrijeme voziti po svijetu.

Moderni benzinski motori prošli su dugačak put, a zadnjih nekoliko godina svi vodeći proizvođači, u klasama vozila koja se najčešće kupuju, prešli su na trocilindarske turbobenzince 1.0 s direktnim ubrizgavanjem.

Ta promjena na papiru pokazuje kako vuku bolje od atmosferskih 1.6, ili čak i 1.8 benzinaca, a da pritom troše manje goriva od njihovih prethodnika, no nije baš tome tako.





Zavisi od vožnje

Ipak u praksi je puno drugačije, downsizing-motori troše pet do šest, a klasični šest do sedam litara, dok u praksi oba troše osam litara, a ako imate težu nogu na gasu i do 10 litara na 100 kilometara.

Sve deklaracije o potrošnji goriva, svih proizvođača, u velikoj su mjeri frizirane, a deklarirane vrijednosti u praksi su nedostižne, tako da trajnost motora i ušteda najviše ovise o vozaču.

Ono na što treba posebno obratiti pažnju pri kupovini benzinaca s downsizing-motorima je pravilan interval održavanja, koji produljuje vijek trajanja motora, jer loše održavanje i korištenje nepropisanih preparata loše utječe na životni vijek novih benzinskih motora.