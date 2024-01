Kako izbjeći horor pri kupnji rabljenog auta: Evo zašto morate ponijeti magnetić za frižider

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U potrazi ste za automobilom, a nemate novaca za novi? Mnogi se Hrvati okreću kupovini rabljenih automobila koji, nažalost, mogu biti mačak u vreći. Jedna se dobra duša na Redditu smilovala svima koji su u procesu kupovine automobila te sastavio kratki ‘Vodič za kupovinu rabljenog automobila za početnike’. Evo na što trebate paziti:

Definirajte svoje potrebe i proračun, istražite modele automobila koji odgovaraju vašim zahtjevima. Zatim uzmite u obzir klasu automobila, hoćete li ga voziti isključivo po gradu ili na međugradskim udaljenostima, gdje prednosti gradskih automobila padaju u vodu.

Pregled oglasa

Proučite online oglase i usporedite cijene. Obratite pozornost na kilometražu, godište i opremu vozila. Kod rabljenog, oprema prodaje vozilo. Kod nas je uobičajeno potražiti auto na oglasnicima poput Njuškala gdje ima manje lažnih oglašivača.

Ako ne želite imati posla sa ‘šoderašima’, odnosno preprodavačima, auto možete potražiti i u ovlaštenim salonima koji često prodaju aute vraćene s leasinga. Oni su održavani u redovnim servisima i rijetko imaju problema s vraćanjem kilometraže.

Neki saloni nude i garanciju na rabljena vozila, a od nedavno imaju i uslugu posredništva pri prodaji – mogućnost kupnje automobila od fizičke osobe preko njihove mreže, pri čemu oni obave osnovni pregled i procjenu vozila. Naravno, takva vozila su nešto skuplja radi njihove provizije i usluge pregleda i oglašavanja.

Većina salona i firmi za uvoz imaju poneku google recenziju, isplati se pogledati iskustva korisnika. Ta iskustva ponekad mogu biti odlučujuća prilikom traženja vozila, a da se pronaći i pokoja horor priča.

Povijest vozila

Zatražite izvješće o povijesti vozila – servisnu knjižicu i račune servisa. Ozbiljni prodavači rado će vam slikati servisnu knjigu. Provjerite ima li vozilo bilo kakve nezgode, oštećenja ili prijašnje vlasnike. Možete koristiti app CarVertical putem kojeg ponekad isplivaju svakakvi detalji koje trenutni vlasnik nije napomenuo (štete na vozilu, zabilježene kilometraže na redovnim servisima u ovlaštenoj mreži, itd.). Koštat će vas 40 € po svakom izvješću pa se isplati provjeravati samo za vozila koja su ušla u najuži odabir.

Ukoliko se report vrati prazan, moguće je sa korisničkom službom dogovoriti povrat novca na karticu. Možete u stanici za tehnički pregled tražiti ispis kilometraže po godinama prema broju šasije. Također možete i kontaktirati ovlašteni servis koji će vam (nevoljko), ako imate sreće, dati podatke o provedenim servisima na vozilu.









Pregledajte sve potrebne dokumente: registraciju, servisnu povijest, papire s tehničkog pregleda. Obavezno pogledati plavi listić sa zadnjeg tehničkog gdje se vidi ima li kakvih napomena da je potrebno nešto izmijeniti do druge registracije. Uvjerite se da nema financijskih tereta na vozilu.

Fizički pregled vozila: Uzmite magnetić za frižider

Povedite prijatelja ili još bolje, mehaničara. Vjerojatno nijedan neće naći vremena, ali isplati se probati, ponudite mu ručak. Prijatelj će vam kupiti nešto malo vremena i malo skinuti psihički pritisak s vrata, a možda baci i koji dobar savjet što bi još trebalo pogledati. Time ste u blagoj prednosti pred prodavačem.

Pažljivo pregledajte karoseriju, branike i stakla na znakove oštećenja. Na starijim automobilima, pragovi će biti prvi pokazatelj stanja. Dobro je imati neki magnetić za frižider s kojim možete isprobati da li ujednačeno hvata posvuda po karoseriji, ako negdje ne hvata, tu je bila rupa.

Pogledati dno prtljažnika, ne smije biti vlažno, jer to je znak curenja kiše kroz brtve. Provjerite sve svjetlosne i električne sustave. Kod novijih automobila, LED farovima se, ovisno o kompliciranosti elektronike i elemenata, cijena kreće i do 2000€. Isplati se provjeriti da li svijetle bijelo. Ako daju žuti odsjaj, LED element u njima je pri kraju i far će trebati reparirati ili zamijeniti.

Motor i prijenos

Pregledajte motor na znakove curenja ulja ili drugih tekućina. Mašine su većinom prašnjave i prljave, osim ako se radi o entuzijastu ili prodavaču koji želi sakriti tragove curenja ulja. Pomaknite auto sa mjesta i pogledajte ima li kakvih kapljica ispod auta. Provjerite rad motora, pregrijavanje, pomirišite ispušne plinove – ako miriše na gorivo, nešto nije u redu sa katalizatorom i nećete proći idući ekotest.

U redu je i odvrnuti čep za nadolijevanje ulja iako auto radi, potražiti znakove miješanja ulja i vode (žuta kremasta tvorevina koja sliči na majonezu) ili pretjeranog prskanja ulja kroz otvor za ulijevanje.

Probna vožnja: Dobro osluškujte

Provozajte auto po gradu. Provjerite kako se ponaša pri različitim brzinama i uvjetima, isprobajte svaku brzinu i smanjivanje iz svake brzine u nižu. Ako npr. iz pete brzine smanjite u četvrtu i pritom čujete zvukove i udarce, može biti da se radi o potrošenim nosačima motora, zamašnjaku koji je pri kraju trajanja ili grešci u zupčanicima u mjenjaču.

Mijenjanje brzina mora biti glatko i bez zapinjanja u oba smjera, iz više u nižu i obrnuto. Ako mjenjač zapinje, postoji problem sa sinhronima u mjenjaču, popravak je vrlo skup. Za provjeru ovjesa, prođite kroz nekoliko ležećih policajaca, s oba kotača i posebno s lijevom, a potom i s desnom stranom, osluškujte škripanje.

Kočnice i gume: Ovo je pokazatelj da se štedilo na vozilu

Pregledajte stanje kočnica – provjerite debljinu kočionih diskova i pločica. Ručna kočnica mora zatezati glatko, bez struganja i previše škripe, to je jedan od sustava koji izuzetno gledaju na tehničkom pregledu.

Provjerite stanje guma, uključujući rezervnu gumu ili kit za popravak gume pjenom. Ako su prednje gume različite marke od stražnjih, na vozilu se štedilo. Možda dobar indikator općenitog stanja vozila.

Unutarnji prostor

Pregledajte stanje sjedala, upravljača i kontrola. Prljava sjedala ne bi trebala biti presuđujući faktor jer se i ona najprljavija mogu kemijski očistiti. Ali pružaju dobar uvid i u općenito stanje ostalih sustava automobila i higijenu vlasnika.

Lako je nabaviti korištena sjedala u odličnom stanju za malu cijenu putem e-Baya i slično. Provjerite funkcionalnost svih unutarnjih sustava (klima, radio, električni prozori, rad ventilatora kabine, svaki prekidač).

Cijena i pregovaranje

Razgovarajte s prodavačem o cijeni. Nepisano je pravilo da se cijena može skinuti i do 10%. Ako su pronađeni nedostaci prilikom pregleda, sada je pravo vrijeme da ih se iskoristi kao osnovu za pregovaranje. Ako ste zadovoljni, sklopite ugovor i osigurajte sve potrebne dokumente. Primjeri ugovora mogu se vrlo lako potražiti na netu.

Neki saloni daju garanciju, što većinom kod privatnih prodavača možete zaboraviti. Nitko ne želi natrag vozilo koje je netko vozio tjedan dana, iako ste zakonom donekle pokriveni. Obavezno provjerite taj dio u ugovoru. Ako vozilo nije prethodno registrirano (auto kuća), potrebno ga je odvesti na tehnički pregled, obaviti pregled i registrirati vozilo novim tablicama koje STP ima na lageru (odnedavno u svim gradovima imaju po nekoliko tablica ostalih gradova pa možete u Splitu registrirati vozilo sa ZG tablicama – naravno, ukoliko živite u Zagrebu).

Ukoliko želite tablice po želji, potrebno je platiti izdavanje probnih tablica i osiguranje za taj kratki period pa naručiti tablice po želji. U ubrzanom postupku, naručene tablice mogu stići u STP unutar 3 dana. Zapamtite da je pažljiva provjera ključna kako biste izbjegli neugodna iznenađenja nakon kupnje.

Vjerojatno ćete s vremenom shvatiti da svako rabljeno vozilo ima neki veći ili manji nedostatak, ali ruku na srce, imaju ga i nova vozila (zato se rade opozivi u garantnom roku).