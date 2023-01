ISTI AUTO JEFTINIJI GOTOVO 30.000 EURA KOD SUSJEDA: Nevjerojatni primjeri, u Hrvatskoj su cijene ‘paprene’ zbog niza razloga

Stigla je nova valuta, pa često uspoređujemo cijene sa susjedstvom. I nije samo hrana najskuplja u Hrvatskoj, s novim automobilima je slično, no za to postoji niz razloga…

Dakle, već je odavno poznato kako su cijene novih automobila povoljnije u nekim razvijenijim zemljama EU-a. Primjerice, prosječni obiteljski automobil je znatno jeftiniji u Njemačkoj nego li kod nas, bez obzira na standard.

Velike razlike

“Primjerice nova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio s brutalnih 510 KS u Hrvatskoj košta 128.330 eura, dok je u Sloveniji isti model 100.271 eura, što je više od 28.000 eura razlike. No kada govorimo o pristupačnijim automobilima poput Fiata Pande onda vidimo da je cijena gotovo jednaka u obje zemlje.”, piše navedeni izvor.

Prosječna plaća za listopad je u Hrvatskoj iznosila 1.028 eura. U Sloveniji je ona 1.295 eura. Slovacima je prosjek u 2021. bio 919 eura, Mađarima 835, Česima 1.137.

Kada je riječ o BMW-u, razlika nije ni približno toliko drastična, ali je i dalje tu. Tako ćete za novu seriju 3, točnije model 318d, u Hrvatskoj morati izdvojiti 44.196.69 eura, dok će vas gotovo isti model u susjednoj Mađarskoj koštati 43.760 eura. Za utjehu vam ostaje činjenica da će Slovenci isti model platiti još skuplje nego Hrvati i Mađari, odnosno 48.666 eura.

S druge strane, neki Audijevi modeli su znatno povoljniji u susjednim EU državama. Opet smo uzeli najdrastičniji primjer. Tako početni Audi Q8 u Hrvatskoj stoji 103.153 eura, dok je Češkoj 81.843, u Sloveniji 78.280, u Slovačkoj 73.840, a najpovoljniji opet u Mađarskoj gdje starta s cijenom od 71.622 eura.

Cjenovno pristupačnija Honda Civic u Hrvatskoj košta 36.520 eura, dok je u Sloveniji cijena za isti model 31.990 eura. U Mađarskoj Civic košta 33.293, ali je riječ o malo opremljenijoj verziji koja kod nas košta 38.490 eura, što je razlika od čak 5.000 eura.

No vratimo se na premium marke kod kojih je razlika u cijeni dosta izraženija, Tako smo na ogromnu razliku u cijeni naletjeli i kod Land Rovera, točnije kod njihovog luksuznog SUV-a Range Rover Velara koji će vas u Hrvatskoj koštati od 86.160 eura pa nadalje. Isti model u Mađarskoj starta s 75.603 eura. Ako ste mislili da je to velika ušteda, onda ste se prevarili jer Range Rover Velar u Češkoj košta 68.304 eura, a u Sloveniji još i manje, odnosno 67.308 eura. No ovdje treba biti na oprezu jer je kod susjeda riječ o gotovo „golom” modelu bez pretjerane dodatne opreme. Kada sastavite Velar prema svojim željama cijena se penje na gotovo isti iznos, uz razlike od 2.000-3.000 eura.









Slična je situacija i s Mercedesovim vozilima. Primjerice novu C-klasu 220d ćete u Hrvatskoj platiti 62.704 eura, dok je u Sloveniji čak i skuplja te košta 64.568 eura, no našli smo i jednu na akciji za nešto više od 55 tisuća eura. Ipak, isti model se u Slovačkoj prodaje za 56.586, u Češkoj za 53.954, a u Mađarskoj za tek 48.141 eura.

Zašto je to tako? Cijene automobila u Hrvatskoj nisu veće zbog gramzljivosti prodavača kako se često misli. Postoji više faktora, a jedan od tih je i slaba, odnosno gotovo nikakva autoindustrija u Hrvatskoj. U svim ovim susjednim EU zemljama s kojima smo se uspoređivali postoji barem jedna ili više tvornica automobila gdje se proizvode najveće svjetske marke poput Toyote, Renaulta, Kije, Hyundaija, Volkswagena, Audija i drugih. U Hrvatskoj niti jedna. Stoga je logično da će automobil biti povoljniji u zemlji gdje se proizvede.

Također je važno znati da kupac u Hrvatskoj osim PDV-a na automobil plaća i poseban porez na motorna vozila (PPMV) kojeg se groze svih prodavači. Riječ je o porezu koji spada u skupinu trošarina, a utvrđuje se na temelju prodajne, odnosno tržišne cijene motornog vozila, emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, obujma motora u kubičnim centimetrima i razini emisije ispušnih plinova. Kada se zbroje ta dva davanja cijena raste i za 30-ak posto.









I gore navedene države također imaju slična davanja, ali su nešto manja. Slovenija ima PDV, odnosno davek na dodano vrednost (DDV) u iznosu od 22 posto, te davek na motorna vozila (DMV) koji je pandan našem PPMV-u, a koji se također računa prema emisiji CO2. Stoga nije čudno da je najveća razlika u cijeni upravo kod luksuznih i snažnih vozila koji ispuštaju velike emisije ugljičnog dioksida.

Isplati li se uvesti novi automobil iz susjedne zemlje? U velikoj većini slučajeva ne. Razlog je taj što ga opet trebate uvesti u Hrvatsku i platiti davanja kao što je PPMV. Na primjer, samo za gore navedeni Porsche Macan biste državi morali platiti nešto više od 12.000 eura, a to je više negoli je razlika u prvotnoj cijeni. Kako god okrenete, ako se želite voziti na hrvatskim registarskim pločicama, država će dobiti svoj dio, ma koliki on bio.