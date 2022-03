ISPRAZNIO VAM SE AKUMULATOR NA AUTU? Dobro proučite ove savjete: U 10 jednostavnih koraka vraćate se na cestu

Autor: N.K

Akumulatori spadaju među dijelove automobila o kojima većina vozača najmanje brine. S druge pak strane, upravo zbog prašine i nečistoća koje mogu stvoriti gotovo nevidljivi električni provodnik, dolazi do gubitka energije. Poznato je da se akumulatori vole isprazniti tijekom zime i nižih temperatura. Ako ste preko noći u automobilu ostavili neko od svjetala upaljenim, sutradan će akumulator biti preslab da pokrene starter. Što napraviti u tom slučaju?

Električna energija dovoljna da pokrene vaš automobil, dovodi se pomoću produžnih kablova iz ispravnog akumulatora.

Postupak je jednostavan, međutim električne instalacije vašeg automobila mogu se oštetiti ako ispravno ne povežete kablove.

Dakle, prije nego počnete, imajte na umu sljedeće:

Prije nego podignete poklopac motora, neki savjetuju da skinete prstenje ili sat kada radite u blizini akumulatora kako biste spriječili moguće iskrenje. Također, nije dobro da akumulator punite u zatvorenom ili neprozračenom prostoru (to posebice vrijedi za akumulatore velikog kapaciteta, npr kamionske) jer iskrenje može zapaliti plin koji stvara elektrolitska tekućina tijekom punjenja. Osim toga, nikada ne izlažite akumulator otvorenom plamenu ili iskri.

Pazite naročito da produžni kablovi ne dotaknu pozitivan pol akumulatora (ili bilo koji metal u dodiru s tim polom) niti bilo koji metalni dio na automobilu. Može doći do kratkog spoja.

1. Parkirajte automobil čiji ćete akumulator iskoristiti i vaš automobil čiji akumulator ne radi jedan prema drugome. Ne smiju se dodirivati kako ne bi došlo do kratkog spoja ili iskrenja. Ako sumnjate da je je problem u akumulatoru, nemojte ga stalno “verglati” i isprazniti do kraja. Ako ga ispraznite do kraja, teže ćete kasnije upaliti automobil

2. Skinite čepove s ispražnjenog i s ispravnog akumulatora.

3. Ugasite automobil i sve ostale električne uređaje u automobilu kako biste spriječili nepotrebno trošenje akumulatora. Podignite ručnu kočnicu i stavite ručicu mjenjača u neutralan položaj (ili u položaj za parkiranje – P kod “automatika”).

4. Spojite jedan kraj kabela (crvene boje) sa pozitivnim (+) polom ispražnjenog akumulatora, a drugi kraj ovog kabela sa pozitivnim (+) polom akumulatora iz kojega ga punite.

5. Zatim spojite jedan kraj produžnog kabela (crne boje) s negativnim (-) polom ispražnjenog akumulatora, a drugi kraj ovog kabela za blok motora ili karoseriju automobila. Ne zaboravite: Uvijek spojite pozitivan pol s pozitivnim, a negativan s negativnim.

6. Pokušajte upaliti automobil s ispražnjenim akumulatorom. Ako ne uspijete odmah, upalite motor automobila iz čijeg akumulatora punite ispražnjeni akumulator da se ovaj ne bi ispraznio. Pokušajte ponovno upaliti motor automobila s ispražnjenim akumulatorom.









7. Kada uspijete upaliti motor svog automobila dodajte malo gasa i nekoliko minuta punite prazni akumulator. Skinite negativni (-) kabel s bloka motora ili karoserije, a zatim i s pola pomoćnog akumulatora. Produžni kablovi skidaju se obrnutim redoslijedom.

8. Zatim skinite pozitivan (+) kabel s ispražnjen akumulatora, a potom i s pomoćnog akumulatora.

9. Vratite čepove s akumulatora na njihovo mjesto.









10. Kada je motor automobila pokrenut, trebao bi bez prekida raditi najmanje dvadesetak minuta s povećanim brojem okretaja kako bi se akumulator tijekom vožnje ponovno napunio.

Ako vaš akumulator i dalje ne radi, ili ako lampica alternatora pokazuje kvar, morat ćete obaviti dodatnu provjeru akumulatora. Jedna od provjera je i provjera higrometrom, uređajem kojim se provjerava je li akumulator dovoljno napunjen. Ako ne znate dovoljno o tome, najbolje je da se obratite automehaničaru.