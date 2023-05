IBRAHIMOVIĆ IMA NOVI AUTO I VRIJEDAN JE 2 MILIJUNA EURA! Postoji samo 599 primjeraka ove limuzine

Zlatan Ibrahimović ima velikih problema s ozljedama, a ove godine je skupio manje od 150 minuta na terenu. Međutim, plaća je redovita pa se tako odlučio za obnovu svoje garaže.

Zvijezda AC Milana i njegova dugogodišnja djevojka stigli su u prodajni salon Ferrarija s modelom SF90 Spider vrijednim oko pola milijuna eura. Međutim, iz salona je izašao s novim autom.

Riječ je o novom modelu Daytona SP3. Cijena je “prava sitnica”. Švedski napadač lakši je za 2 milijuna eura. Ferrari Daytona SP3 proizveden je u samo 599 primjeraka.

Pokreće ga atmosferski 6,5-litreni V12 motor s cilindrima smještenim pod kutem od 65 stupnjeva (F140HC) koji se temelji na stroju poznatom iz modela 812 Competizione, ali s potpuno prerađenim usisom i ispuhom.

