HRVATSKA SE UŽARILA NA 40 CELZIJA, IZBJEGNITE OPASNOSTI: Nemojte dozvoliti da vam automobil zakuha na cesti…

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Hrvatska se užarila, negdje je i 40 Celzija u hladu, a nemalo je i onih koji su rezervirali apartman baš od danas na moru niti ne sanjajući da bi se živa mogla toliko popeti…

Autoceste su krcate automobilima, a ima i nažalost zapaljenih automobila, a što zna biti posljedica neizdrživih temperatura. U svakom slučaju za put se valjda dobro pripremiti, pa evo nekoliko savjeta…

Krenimo od rashladne tekučine koje je treba biti itekako dovoljno. Prema iskustvima HAK-ovih interventnih ekipa i danas se zna dogoditi da neki vozači smatraju kako antifriz treba koristiti zimi, dok je ljeti sasvim dovoljna i voda.





Ne pretjerivati s klimom

Današnji rashladni sustavi rade na dosta visokim radnim temperaturama, a antifriz ima nešto više vrelište i sigurno će teže zakuhati.

Isto tako, iskustva pokazuju da vozači kvar akumulatora očekuju zimi, no on se jednako opterećuje i ljeti. Provjera razine motornog ulja u sustavu jedna je od najjednostavnijih radnji koja vas može poštedjeti velikih problema na putovanju. K tome, nikada nije loše imati dodatnu litru u prtljažniku. Ne manje važno, provjerite gume i kočnice vašeg automobila prije puta.

Klima u autu? Ako pretjerujete, to može dovesti do problema s krvožilnim sustavom i srcem. Također zbog toga pati imunitet pa može lakše doći do virusnog oboljenja. Tu su i potencijalni problemi s ušima, grlom i nosom i mnogi drugi.

Dakle, zbog toga razlika između vanjske temperature i temperature u automobilu ne smije biti prevelika. Stručnjaci preporučuju maksimalno 5 stupnjeva, no to je jako teško izvedivo kad je vani 40. U svakom slučaju ne pretjerujte i radije odaberite 25, 26 stupnjeva na klima uređaju nego 19.Također izbjegavate da hladni zrak iz ventilacijskih otvora udara izravno u vaše tijelo jer to može izazvati prehlade i pothlađivanje.

Tekućina! Dakle, pri dužim putovanjima automobilom dok su vani ekstremne vrućine nemojte zaboraviti na to da pijete puno vode. Osim vode prigodna pića za velike vrućine su hladan čaj i negazirani sokovi bez šećera (aromatizirana voda). Nikako ne piti zaslađene sokove ili slatka gazirana pića, te svakako izbjegavajte alkohol.

Treba se i namazati s kremom. Naime, mnogi vozači su uvjereni da su iza stakala automobila zaštićeni od negativnog utjecaja sunčevih zraka na kožu. Vjetrobransko staklo doista efikasno štiti od UV-A i UV-B zračenja, no bočna stakla na većini automobila propuštaju UV-A zrake što može dovesti do ubrzanog starenja kože, a u najgorem slučaju i do raka kože.









Na dužim putovanjima dobro razmislite o zaštiti kože. Nosite laganu odjeću koja potpuno prekriva vaše ruke i noge ili koristite kremu sa zaštitnim faktorom. Oprez, uvjerite se u to da se krema potpuno upila u kožu kako ne biste zaprljali sjedala.

Parkiranje? Dakle, idealno bi bilo parkirati u garaži, jer u njoj će se automobil na vrućinama najmanje zagrijati. Ako nemate tu mogućnost, pokušajte naći parkirno mjesto u hladu. Ne zaboravite na to da se sunce tijekom dana kreće pa sjena za par sati neće biti tamo gdje je bila kad ste parkirali. Probajte to uzeti u obzir ili odaberite debelu hladovinu.