HRVATIMA ELEKTRIČNI AUTI PRESKUPI! Novo istraživanje puno otkrilo, evo tko je ostao iza

Govorilo se o tome anegdotalno, gledajući kako ide stanje na tržištu, a i novo istraživanje o dostupnosti i kupnji električnih automobila govore o tome da su vozila s električnim napajanjem izvan domašaja onoga što bi si mogao priuštiti prosječni Hrvat.

Tako govore podaci o kretanju na tržištu tijekom 2022. godine, u istraživanju iza kojeg stoji Europsko udruženje proizvođača automobila. Prodaja vozila s električnim napajanjem povezana je s prosječnim prihodima građana pojedine zemlje unutar Europske unije, a tu se pokazalo kako to izgleda u hrvatskom slučaju s prosječnim prihodima od 10.291 eura, kako je objavilo udruženje proizvođača automobila.

S takvim prihodima povezao se niski tržišni udio vozila s električnim napajanjem, od pet posto u slučaju Hrvatske, što je u vezu dovelo podatak o financijskoj mogućnosti da se potroši i kupnju automobila izvan dostupnog cjenovnog dosega za mnoge.

Hrvatska je po ovim podacima pri dnu, ali nije na samom dnu ako se pogleda mogućnost kupnje vozila s električnim napajanjem.

Niži tržišni udio takvih automobila imaju Slovačka, Češka i Bugarska, Slovaci s nešto višim prosječnim prihodima nego su hrvatski, s 10.985 eura u tom segmentu, Česi s prihodima koji su u prosjeku na 13.836 eura, a Bugari s nižim prihodima, u prosjeku na 7.272 eura.

