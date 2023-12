Hrvati se raspisali o uvozu rabljenih automobila: Dali su i nekoliko korisnih savjeta

Autor: Milan Dalmacija

Iako je desetljećima smatran luksuzom, automobil je postao prijeka potreba svakog kućanstva. Nije rijetkost da jedno kućanstvo ima i nekoliko automobila, a da ne spominjemo hobiste, zaljubljenike i kolekcionare vozila na četiri kotača.

Oni kojima je automobil potreban, a nemaju dovoljno novca za novo vozilo, okrenut će se rabljenima. Osim ponude u oglasnicima ili na sajmovima automobila, rabljeni se primjerci mogu pronaći i u inozemstvu. Tako je u Hrvatsku prošle godine ukupno uvezeno 63.514 rabljenih vozila. Istovremeno je, kako piše N1, prodano 44.088 novih automobila.





Jasno je, dakle, da mnogi žele proći jeftinije. Među njima je i jedan Hrvat koji želi uvesti automobil iz Njemačke. Iz te su zemlje, prema dostupnim podacima, Hrvati prošle godine uvezli čak 40 posto rabljenih automobila.

“Planiram kupiti i uvesti auto iz Njemačke. Planiram otići i dovesti ga u Hrvatsku. Sada me zanima što trebam imati na umu tijekom kupnje i prijevoza natrag; kao porezi, prijevoz preko granice, neka dodatna plaćanja itd… Imajte na umu da ovo prvi put u životu radim, i baš nisam obrazovan oko financija”, upitao je jedan Hrvat na Redditu.

Bogato iskustvo

Za razliku od drugih tema o kojima naši građani vole raspravljati, ovdje su ponuđeni i neki konkretni odgovori. Čini se, tako, da Hrvati imaju bogato iskustvo s uvozom automobila.

“Upravo sam stavio hrvatske table na auto koji sam uveo. Gledaj da trebaš probne tablice ako ga sam planiraš voziti. Ja sam ga uvezao iz Austrije. Tamo je fora da probne i osiguranje za to možeš svaki tjedan dobiti od drugog osiguranja, tako da to si istraži malo. Najbolje da nađeš neko osiguranje u blizini, nazoveš i pitaš možeš li kod njih to riješit tog i tog dana. Meni je cijena bila circa 400 eura za 21 dan probe”, posvjedočio je čovjek koji je imao slično iskustvo.

No, osim probnih tablica kupci rabljenih vozila moraju platiti carinska davanja, dva poreza, ali i policu osiguranja te registraciju. Potrebno je, naime, Carinskoj upravi predati prijavu posebnog poreza na motorna vozila (PPMV), a ako je vozilo novo, odnosno ima radni obujam motora iznad 48 kubičnih centimetara ili snagu iznad 7,2 kW te ako je prešlo manje od 6000 kilometara ili je isporučeno unutar šest mjeseci od datuma prve uporabe, potrebno je platiti i PDV, piše HAK Revija.

“Jedina stvar koja još utječe jest ako kupuješ auto vani od privatne osobe, trebaš platiti naknadu za stjecanje vozila, preko ‘handlera’ (autokuće ili posrednici, op.a.) ne trebaš, ali mislim da je to ista stvar kao i da tu kupuješ od firme auto pa ne plaćaš prijepis… Meni je to bio neočekivan trošak od circa 500 eura, jer sam auto kupio privatne od osobe”, stigao je još jedan odgovor.

Kompleksna papirologija

Uz carinska davanja, PPMV, a potencijalno i PDV, kupac uvezenog vozila u pojedinim situacijama mora platiti i naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima, koja se računa tako da se od ukupne mase vozila oduzme 115 kilograma, a razlika se potom množi s 0,08 eura. PPMV, uz to, ovisi i o količini stakleničkih plinova koje auto proizvodi. Zbog toga je pokrenut i posebni kalkulator za izračun poreza.

Papirologija je također kompleksna. Uz homologaciju, potrebno je imati i potvrdu od proizvođača ili certifikat suglasnosti, račun ili ugovor o kupoprodaji, prometnu dozvolu i obrazac naknade za gospodarenje otpadnim vozilima. Bez tih dokumenata nije moguće podnijeti prijavu poreza Carinskoj upravi. Srećom, ova se procedura može izvesti i putem sustava e-Građani. Ipak, treba pripaziti na još stvari.

“Obavezno pitaj je li auto samo za izvoz. Ako jest, znači da nema garancije, a ako nema garancije znači da je lupan, spuštani kilometri i neispravan za tehnički… I nikad, ama baš nikad ne kupuj od malih autokuća”, savjet je još jednog iskusnog kupca rabljenih automobila.

Skriveni nedostaci

Upravo je nedostatke na rabljenom vozilu najteže primijetiti iz perspektive kupca, odnosno najlakše sakriti iz perspektive prodavatelja. Mnogi su se iznenadili kvarovima na motorima, nedugo nakon kupnje vozila, a nerijetki su bili i “padovi” na tehničkom pregledu. Čak 56,4 posto rabljenih automobila prošle godine bilo je neispravno, prema istraživanju carVerticala, platforme koja bilježi čitavu “povijest” svakog pojedinog vozila, prenosi Autostart.

“Prijatelj mi išao po auto, kao sve super. Rekoh: ‘Imam još jednu provjeru, daj da ga provjerimo.’ Na kraju auto bio lupan 2019. i 2021., zadnja i prednja strana i jedna vrata. Prodavač mu ga je prodavao kao nikad diran, popravljan i bojan”, kazuje jedno svjedočanstvo s Reddita.

“Spuštanje” kilometraže je također učestao, a teško vidljiv problem, koji može kasnije rezultirati kvarovima, čiji su troškovi toliki da ponekad mogu, uz cijenu rabljenog auta, doseći svotu kojom bi bilo moguće kupiti i neko jeftinije novo vozilo. Uz to, riječ je o kaznenom djelu za koje je u nas predviđena kazna od godinu dana zatvora.

Neki savjetuju da je prije uvoza automobila dobro pogledati i specijalizirane internetske stranice s ponudom takvih vozila, poput Autoscout24.