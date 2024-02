Hrvati možda nisu svjesni ovog problema: Evo što vas može zateći ako pregazite divljač na cesti

Autor: Darko Petričić

Tema lova i sve brojnijih divljih životinja nikada nije bila aktualnija. Što zbog velike i spektakularne akcije USKOK-a u uhićenju lovaca, krivolovaca i njihovih pomagača u izdavanju lažnih lovačkih dozvola, što zbog toga što je to USKOK ocijenio kao najveći organizirani kriminalni slučaj u državi u posljednjih 30 godina, što zbog sve češće pojave šumskih životinja, pogotovo divljih svinja, na cestama i u naseljenim mjestima koje najviše smetaju onima za volanom.

Zbog čega je došlo do povećanja populacije šumskih životinja i promjene u njihovu ponašanju te mijenjanja staništa, pitanje je na koje stručnjaci traže odgovor, no činjenica je da se u svako doba dana, desetak kilometara nakon napuštanja naseljenog mjesta, može očekivati kontakt s nekom životinjom na nekoj lokalnoj cesti. U takvim slučajevima, u naletu vozila na životinju, štete na vozilu mogu biti velike, a bilo je slučajeva koji su tragično završili za vozače.

Nakon takvog događaja postavlja se pitanje komu se obratiti za nadoknadu štete, odnosno, ako nije moguće mirno rješenje, protiv koga pokrenuti tužbu i sudski postupak? Treba li za štetu tužiti Republiku Hrvatsku, nadležno Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski lovački savez ili lovačko društvo na čijem je području došlo do sudara s divljači.

Različita mišljenja

Na težinu ovog problema ukazao nam je Mihael Hribar, predsjednik Udruge stradalih u prometnim nezgodama – Bonus, koji se u listopadu prošle godine vezano uz ovu temu obratio Vrhovnom sudu. U dopisu Vrhovnom sudu Hribar se žali na prethodni odgovor Državnog odvjetništva, iz kolovoza 2023., kojemu se obratio radi objašnjenja pasivne legitimacije, odnosno koga tužiti za nastalu štetu.

Državno odvjetništvo Hribaru odbija odgovoriti koga oštećena stranka, vlasnik vozila, treba tužiti u slučaju sudara s divljači, već u odgovoru, koji potpisuje zamjenik glavne državne odvjetnice Željko Odorčić, navodi kako DORH nije nadležan davati pravna mišljenja u ovoj vrsti materije, bilo da je riječ o fizičkim osobama ili privatnim udrugama. Na kraju, iako nisu odgovorili na pitanje, u interesu zaštite države, podsjećaju na Zakon o sudovima u kojem piše, kako navode u odgovoru: “Svatko u Republici Hrvatskoj dužan je poštivati pravomoćnu i izvršnu sudsku odluku i njoj se pokoriti, a to se odnosi i na vas.” No oni nisu dužni odgovoriti na pitanje koga tužiti za štetu.









Hribar u pismu Vrhovnom sudu objašnjava kompliciranu sudsku praksu vezanu uz naknade štete od divljači, koja se s vremenom mijenjala u pogledu nadležnosti, odgovornosti i pasivne legitimacije, a ovakvi događaji su sve učestaliji i tako navodi: “Sve češće su nesreće prouzročene naletom divljači koje rezultiraju materijalnom i nematerijalnom štetom. Postoje štete koje završavaju i smrtnim ishodom sudionika u prometu.

Rješenja koja sam ispratio u pogledu naknade štete mijenjala su se s vremenom. Krenulo se s odgovornošću lovačkih društava, dolazilo se do presuda, ali vrlo često ne i do naplate jer su društva insolventna. Potom se krenulo u obvezno osiguranje lovišta, no pokazalo se da osiguravatelji nisu zainteresirani za tu vrstu osiguranja zbog lošeg tehničkog rezultata. Sadašnja novonastala praksa je da štetu regulira Hrvatski lovački savez, a refundacija troškova ide direktno iz riznice. Smatram da je vlasnik divljači, a u skladu sa Zakonom o lovstvu i Zakonom o zaštiti prirode, Hrvatska, pa da utoliko odgovara za nastalu štetu. Pokušali smo u nekoliko slučajeva tužiti RH, međutim bili smo odbijeni, a reviziju je Vrhovni sud odbacio smatrajući da se ne radi o pravnom pitanju od značaja.”

Nova praksa

Predsjednik Udruge Bonus priložio je upitu Vrhovnom sudu jedan odgovor na tužbu koja je pokrenuta protiv Hrvatskog lovačkog saveza kao ilustraciju kakvim se pravnim manipulacijama tuženici služe, u ovom slučaju Hrvatski lovački savez, kako bi izbjegli plaćanje štete. Nažalost, iako su prošla tri mjeseca od upita, Vrhovni sud nije na njega odgovorio.









Međutim, u odgovoru na tužbu u jednom konkretnom slučaju, Lovački savez, po opunomoćeniku, odvjetniku Massimu Činiću, brani se da tužbu treba odbaciti zbog promašene pasivne legitimacije jer tuženik nije lovoovlaštenik na području na kojem se štetni događaj dogodio. Nadalje, HLS osporava da se uopće štetan događaj dogodio jer nije pronađena niti je priložena sudu ili Lovačkom savezu bilo kakva uginula ili ozlijeđena divljač. Drugim riječima, vozač kojemu je oštećen auto naletom na divljač ili divljači na auto trebao bi potražiti srnu, divlju svinju ili jelena te je ozlijeđenu ili usmrćenu predočiti Lovačkom savezu ili nadležnom sudu. Dakle, upravo onako kako je to prije više od sto godina učinio seljak David Štrbac, u djelu Petra Kočića, kada je na sud u vreći donio jazavca optuživši ga da mu je pojeo kukuruz. Ukratko, prema tumačenju HLS-a, štetu na vozilu trebao bi platiti sam vozač jer je vozilom naletio na divljač, a nikako obrnuto, dok lovoovlaštenik snosi troškove štete samo ako se utvrdi da se šteta dogodila zbog provođenja lova.

U odgovoru HLS-a prelazi se i na “viši nivo” pa se tumači kako je sudar automobila i divljači sraz dviju opasnih stvari, odnosno govori se o konkurenciji dviju objektivnih odgovornosti njihovih imatelja pa se takve situacije rješavaju, prema sudskoj praksi, primjenom pravila o subjektivnoj odgovornosti – po principu krivnje. Dakle, ili je kriv vozač ili je kriv – jelen, i tako treba postaviti tužbu i tužbeni zahtjev.

Milijunske svote

Hrvatski lovački savez konkretniji je u objašnjenju situacije i posljedica koje nastanu nakon naleta automobila na divljač te izjavljuje da u skladu s Ugovorom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava namijenjenih za financiranje šteta od divljači na vozilima sklopljenim s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatski lovački savez (HLS) od 1. lipnja 2022. godine nadoknađuje štete od divljači na vozilima. Međutim, isto kao i osiguravatelji, tvrdi da se šteta nadoknađuje samo ako je nastala za vrijeme provođenja lova.

Zanimljivo je spomenuti, što se navodi u odgovoru HLS-a, da od 1. lipnja 2022., otkad Hrvatski lovački savez ima sklopljen ugovor s Ministarstvom poljoprivrede, do 31. prosinca 2023. u Hrvatskom lovačkom savezu evidentirano je i obrađeno 7815 naleta vozila na divljač. HLS je u navedenom razdoblju u cijelosti završio postupak obrade i isplate naknade štete za 5486 oštećenika, pri čemu je isplaćeno 9,431.951,72 eura. I nastavljaju: “Uz to, također ukazujemo i na činjenicu kako je u predmetnom razdoblju od 1. lipnja 2022. do 31. prosinca 2023. vrijednost divljači stradale od naleta iznosila 2,468.352,20 eura, a izrađena je prema Pravilniku o odštetnom cjeniku Ministarstva poljoprivrede.

U Hrvatskoj se ne nadoknađuje šteta na divljači stradaloj od naleta. Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da je vozač dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, odnosno druge površine kojom se kreće, te vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, kao i gustoći prometa tako da vozilo može zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.” HLS, kao da ova konfuzija oko naplate šteta nije dovoljna, pronalazi odgovornu i petu osobu, a to su Hrvatske ceste.

Činjenično stanje

“Za štetu trećim osobama nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divljač odgovara se po osnovi krivnje. Pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar, odgovara za štetu nastalu na javnoj cesti ako javna cesta, na zahtjev osobe koja gospodari lovištem, nije označena prometnom signalizacijom i opremom sukladno posebnim propisima.”

U praksi je vrlo teško naplatiti štetu koju uzrokuje nalet automobila na divljač. Svaka prozvana i odgovorna strana učinit će sve da izbjegne platiti odštetu i odgovornost će pokušati prebaciti na drugoga. Kao što je navedeno u odgovoru HLS-a, čak se traži da vozač dovede životinju koju je udario. Iako HLS tvrdi da je dosad isplatio više od 9 milijuna eura za štete na vozilima, teško je povjerovati da su te štete od divljači nastale samo za vrijeme provođenja lova. U udruzi Bonus smatraju da uz ove štete postoje još štete koju su prijavljene, a nisu isplaćene, kao i one štete koje još nisu prijavljene, obrađene ni isplaćene.

Iz Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava namijenjenih za financiranje šeta od divljači na vozilima, koji je sklopljen 31. svibnja 2022. između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog lovačkog saveza, iskristalizirale su se dvije najvažnije činjenice iz ovog slučaja. Prvo, Republika Hrvatska, preko Ministarstva poljoprivrede, priznala je da je vlasnica divljači.

Što je s novcem?

Drugo, preuzimanjem novca od države, Hrvatski lovački savez prihvatio je i preuzeo pasivnu legitimaciju za sudske postupke vezane uz naknadu štete od divljači, međutim, on štete ne isplaćuje, odnosno, najvjerojatnije, isplaćuje ih selektivno. Ovdje je važno napomenuti da se ovaj ugovor ne ograničava samo na nastale štete “za vrijeme provođenja lova”, na što se pozivaju osiguravatelji i Lovački savez, već na sve štete od divljači. No nejasno je zbog čega Ministarstvo poljoprivrede nije, kao vlasnik divljači u ime Hrvatske, preuzelo obavezu izravne isplate šteta, nego to čini preko posrednika koji tko zna što radi s tim novcem, a doznačuje mu se, prema ugovoru, 4,1 milijun kuna mjesečno od 31. svibnja 2022.

Zbog ovakvog stava HLS-a, lovačkih društava i Ministarstva poljoprivrede prema oštećenim vozačima protiv ministrice poljoprivrede Marije Vučković početkom ove godine podnesena je kaznena prijava zbog zloupotrebe službenog položaja jer nije osigurala da se u sadržaj ugovora unesu detaljne obaveze – opis protučinidbe Hrvatskog lovačkog saveza, za što su mu dodijeljena sredstva. Nadalje, nije obvezala HLS da lovoovlaštenici, u cilju smanjenja i otklanjanja nastanka šteta, prate migraciju divljači te nije obvezala HLS da pri obradi šteta koju divljač nanese vozilima na javnim cestama primjenjuje pravila odgovornosti za opasnu stvar. Zbog ovih propusta, kako se navodi u kaznenoj prijavi, drugom je prouzročila štetu.

Polica mora imati dodatnu stavku o sudaru s divljači

Kako bismo pokušali riješiti lovačko-pravnu zavrzlamu, postavili smo pitanje o naknadi štete, vlasništvu nad divljači i odgovornoj osobi u slučaju tužbi. Od Udruge osiguravatelja dobili smo sljedeći odgovor: Prema članku 1085. Zakona o obveznim odnosima, obveza naknade štete, odnosno uspostava stanja koje je bilo prije nego što je šteta nastala, obveza je odgovorne osobe. Stoga je i u slučaju štete na vozilu uzrokovane sudarima s divljim životinjama naknada nastale štete obveza osobe koja je odgovorna za nastanak iste.

U skladu s čl. 80. Zakona o lovstvu, za štetu nastalu naletom vozila na divljač odgovaran je vozač ako se utvrdi da je upravljao vozilom protivno odredbama propisa kojima je uređeno područje o sigurnosti prometa na cestama i postojećim prometnim znakovima izričitih naredbi, odnosno lovoovlaštenik na čijem je lovištu nastala šteta ako se utvrdi da je šteta nastala zbog provođenja lova. Ukratko, odgovor na pitanje tko će nadoknaditi nastalu štetu ovisi o odgovoru na pitanje tko je odgovoran za nastalu štetu.

Ako se utvrdi da je za nastalu štetu odgovoran lovoovlaštenik te isti ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti, kojim je obuhvaćeno pokriće za štete od naleta divljači na motorna vozila, nastalu štetu pokrit će osiguravatelj kod kojeg je takav ugovor sklopljen, u okviru ugovorenih uvjeta osiguranja. Ako se utvrdi da je za nastalu štetu odgovoran lovoovlaštenik koji nema sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti kojim je obuhvaćeno pokriće za štete nastale od naleta divljači, štetu će pokriti sam lovoovlaštenik. Ako vlasnik vozila ima ugovoreno osiguranje vozila za slučaj sudara sa životinjama, štetu na samom vozilu pokrit će osiguravajuće društvo kod kojeg je sklopljen ugovor o osiguranju vozila s pokrićem sudara sa životinjama. Na pitanje koga oštećenik treba tužiti za naknadu štete, osiguranje odgovara: Parnični postupak zbog naknade štete pokreće se tužbom protiv pravne ili fizičke osobe koju vlasnik vozila smatra odgovornom za nastalu štetu.