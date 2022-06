HRVAT NITI NAKON DVA MJESECA NIJE PRONAŠAO DIJELOVE: Nemoguća priča i muke hrvatskog vlasnika jednog poznatog automobila

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Globalne promjene vlasnika stvaraju muke vlasnicima automobila koji nerijetko ostaju doslovno – na cesti. Jedan Hrvat požalio se na Redditu kakve samo on ima probleme…

Naime, požalio da ne može napraviti redoviti servis na svojem Chevroletu Cruzeu. Napisao je da je vlasnik Chevroleta Cruzea 2.0 VCDI s motorom od 163 KS, automobil je prešao 150.000 kilometara i potrebno je na njemu napraviti redoviti veliki servis koji uključuje zamjenu remena, filtera i lanca motora.

Ali, onda je uslijedio šok – niti nakon dva mjeseca još nisu stigli dijelovi za automobil. Uz neke dijelove dobio je dva do tri dodatna jer dobavljač nije siguran koji dio pristaje na automobil.





Veliki problemi

Isto tako dobavljači još uvijek nisu uspjeli identificirati kakav lanac pristaje na njegov motor.

Što se događa? Problem sa servisiranjem Chevroleta lako je objasniti. Naime kad je Chevrolet 2013. odlučio povući svoje modele iz Europe obavezu servisiranja na sebe je preuzeo Opel. Bila je to logična odluka jer servisi Opela i Chevroleta su i do tada uglavnom bili zajednički, a Opel je bio u vlasništvu GM-a koji je vlasnik Chevroleta.

No, četiri godine kasnije Opel prelazi u ruke PSA, kasnije Stellantisa jednog od glavnih konkurenata GM-u na globalnom tržištu. S obzirom na to da Opel više nije povezan s GM-om teže dolazi do dijelova i informacija. Korisnik Reddita tvrdi da su mu iz Opela rekli da im GM više ni ne šalje kataloge rezervnih dijelova za Chevrolet.

Isto tako, Hrvat se požalio da je posjetio dva automehaničara, tri prodavaonice rezervnih dijelova i dva puta kontaktirao službene servisere te da mu nitko nije mogao odgovoriti na pitanje koji je kataloški broj traženog lanca.

Nažalost, nije imao sreće, nadamo se da će uspjeti riješiti svoj servis…