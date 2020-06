Hans Mezger (1929. – 2020.): konstruktor veličanstvenih motora za Porsche, jedan od najvećih u povijesti

Autor: Dino Milić-Jakovlić

U 91. godini, 10. lipnja 2020. u Njemačkoj, preminuo je Hans Mezger, jedan od najznačajnijih protagonista priče o razvoju i uspjehu marke Porsche…

Rođen je 18. studenoga 1929., a Porsche ga je ugrabio odmah nakon što je 1956. diplomirao na sveučilištu u Stuttgartu te su ga već nakon tri godine stavili na čelo razvoja motora za Formulu 1.

Taj projekt nije bio dugoročan, no nakon toga je složio zrakom hlađeni 6-cilindarski bokser za novi cestovni model Porsche 911. Već i kreiranje tog veličanstvenog motora zaslužilo bi mu upis u svaku automobilističku Kuću slavnih, no to je bio samo početak.

Uslijedio je V12 s cilindarskim blokovima pod kutem od 180° (dakle ne bokser, premda tako izgleda) za Porsche 917, nevjerojatno uspješan trkaći model, svojedobno proglašen najznačajnijim trkaćim automobilom prošlog stoljeća.

Pa se malo zabavljao ugradnjom turbopunjača na već postojeće motore, što je dalo nepobjedive bolide u Can Am seriji i na Le Mansu, ali i legendarnu cestovnu legendu 930, odnosno Porsche 911 Turbo. Bilo je to vrijeme najvećih sportskih uspjeha Porschea, marka je dominirala u nizu trkaćih serija diljem svijeta.

Početkom 1980-ih posvetio se nedovršenom poslu, najprestižnijoj sportskoj kategoriji te razvio F1 turbo motor TAG, kojim je McLaren vladao pistama, a Niki Lauda i Alain Prost osvojili naslove svjetskog prvaka.

Vodio je i sljedeći, mnogo neuspješniji projekt atmosferskog motora za momčad Footwork. Otišao je u mirovinu 1994., prije prelaska kultnog modela Porsche 911 na tekućinsko hlađenje.

Opravdano ga se smatra jednim od najvećih konstruktora automobilskih motora u povijesti. Pogledajte zanimljiv video o 5 glavnih aduta Porscheovih bokser motora by Hans Mezger: