GOOGLE MAPS VAM ŠTEDI GORIVO: Inovacija koja dobro dođe u ovo inflacijsko vrijeme

U doba inflacije i porasta cijene goriva svaka inovacija koja vam može pomoći uštedjeti koju kunu/euro dobro dođe, a iz Google Mapsa predstavili su novu značajku koja će vam uštedjeti gorivo.

Naime, prije negdje godinu dana, Google je uveo novu značajku za Maps koja je omogućila vozačima u SAD-u i Kanadi da traže najbržu rutu s najnižom potrošnjom goriva.

Google je sad ponudio istu uslugu u Europi s nekoliko novih značajki, koje su uvedene prošlog mjeseca u Njemačkoj, a sada će biti dostupna u 40 europskih zemalja, uključujući Francusku, Irsku, Poljsku, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Za vašu sigurnu, brzu i ekonomičnu vožnju Google je koristio podatke Nacionalnog laboratorija za obnovljivu energiju Ministarstva energetike i Europske agencije za okoliš za razvoj modela strojnog učenja za pronalaženje ruta koje troše manje goriva.

Korisne značajke

Jedna od novih značajki je ta da korisnici mogu odabrati koju vrstu vozila voze, a zavisno od pogonskog goriva koje koristi vaše vozilo, Google će za vas odabrali najbolju rutu.

U SAD-u i Kanadi procjenjuje se da je uštedio više od pola milijuna metričkih tona emisija ugljičnog dioksida otkad je uveden, što je jednako uklanjanju 100.000 vozila s unutarnjim izgaranjem s cesta, a u Googleu tvrde kako njihova opcija može smanjiti potrošnju goriva do 30 posto na nekim rutama.

New @googlemaps feature will show the most fuel-efficient route based on your engine type (gas, hybrid, electric or diesel). We're also expanding eco-friendly routing to ~40 countries across Europe, helping people save on fuel and reduce carbon emissions. https://t.co/VroWlY3083

— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 7, 2022