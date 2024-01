Golema tarantula ih napala usred voženje, a potom je uslijedila neočekivana reakcija

Autor: Dnevno GIŠ

Ljudsku vrstu uz ostalo obilježavaju i razne fobije, a jedna od najpoznatijih i najraširenijih sigurno je arachnofobija ili pučki rečeno strah od pauka.

Dok u našim krajevima nemamo baš pretjerano velike vrste paukova, s istim se ne može pohvaliti Australija, u kojoj ta vrsta člankonožaca zna doseći impozantne proporcije.

Blizak susret s takvom jednom ‘mrcinom’ imala je jedna vozačica, naravno u Australiji, a način na koji je riješila problematiku životinje, od koje se mnogima diže kosa na glavi, postala je pravi hit.

Ugodno druženje

Nije sigurno je li mlada dama ima veća saznanja o paucima u Australiji, ali njena smirena reakcija kojom ga je uhvatila u ruke i iznijela iz automobila, pomalo je zapanjujuća.

No pauk nije imao namjeru tako lako sići s djevojke, po kojoj se počeo i penjati, no ona ga je u jednom trenutku samo otresla sa sebe, kada joj je već došao do glave.









Takvi nenadani posjetitelji, ne baš takve veličine, znaju se zadesiti i u našim krajevima, a u tom slučaju najbitnije je da ne paničarite, nego stanite negdje gdje ne smetate prometu i pustite posjetitelja da sam napusti automobil, otvorivši prozore i vrata.