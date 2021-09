Goldfinger, kultni film o Agentu 007, u kojem se proslavio Aston Martin DB5, imao premijeru 16. rujna 1964.

Autor: Auto Doktor

Premijera je održana u slavnom Leicester Square u Londonu. Goldfinger, treći film serijala o Agentu 007, Jamesu Bondu, prvi je u kojem se pojavljuje Aston Martin DB5, najpoznatiji među automobilima koje je vozio ovaj filmski junak…

Foto: Aston Martin

Slavni Sean Connery je tijekom snimanja filma koristio dva automobila, no samo su u jedan bili ugrađeni iskačući štit protiv metaka, spremnik za izbacivanje ulja i rotirajuća registarska tablica. To je bio tvornički prototip Aston Martin DB5, pa su ga nakon snimanja jednostavno očistili od bondovskih dodataka i prodali.

No kolekcionari su mu kasnije ponovo ugradili sve gadgete. U takvom je potpuno opremljenom stanju ukraden jedne noći tijekom 1997. iz hangara na aerodromu u kalifornijskom Boca Ratonu i nikada više nije pronađen.

Aston Martin DB5 je klasičan coupe 2+2, s motorom sprijeda i pogonom straga, dug 4572, širok 1676 i visok 1346 mm, mase 1465 kg. Dizajnirala ga je talijanska karoserijska tvrtka Carrozzeria Touring Superleggera.Pokretao se rednim 6-cilindarskim motorom, s dva bregasta vratila u glavi, DOHC, obujma 3996 ccm i snage 286 KS pri 5500/min.

Ručnim 5-stupanjskim mjenjačem do stotke je ubrzavao za 8,4 sekunde i mogao potegnuti 229 km/h. Tada je to bilo ultrasportski. Od 1963. do 1965. proizvedeno je 1059 primjeraka. Početkom 2020. Aston Martin je proizveo i ekskluzivnim kupcima isporučio 25 primjeraka legendarnog modela Aston Martin DB5 sa svim gadgetima kao za film Goldfinger.