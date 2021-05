Golden Gate, znameniti most, simbol San Francisca, otvoren 27. svibnja 1937.

Autor: Dino Milić-Jakovlić

Golden Gate, u trenutku izgradnje najveći viseći most u svijetu, povezuje San Francisco s okrugom Marin. Često se pogrešno percipira kako je ime dobio zbog boje kojom je oličen, no zapravo nazvan je po tjesnacu kojeg premošćuje…

Foto: Rich Niewiroski Jr.

Dostupnost udaljenih mjesta i ranijim generacijama neslućene mogućnosti brze pokretljivosti među najznačajnijim su promjenama koje je široka rasprostranjenost osobnih automobila donijela ljudima.

Posljedica je toga i nevjerojatno širenje prometne infrastrukture u posljednjih stotinjak godina te izgradnja fascinantnih arhitektonskih remek-djela namijenjenih prvenstveno automobilskom prometu, poput mosta Golden Gate, otvorenog prije točno 83 godine.

Golden Gate, u trenutku izgradnje najveći viseći most u svijetu, povezuje San Francisco s okrugom Marin, premošćujući tjesnac imena Golden Gate. Često se pogrešno percipira kako je most ime dobio zbog boje kojom je oličen, no zapravo je nazvan po tjesnacu.

A boja mosta narančasta (odabrana zbog optimalne vidljivosti u magli, vrlo učestaloj na toj lokaciji s gustim brodskim prometom). Njegovom izgradnjom izbjegnuta je višesatna vožnja oko zaljeva, ali i upropašten posao trajektnim prijevoznicima, koji su godinama snažno lobirali protiv izgradnje.

Izgradnja mosta financirana je putem obveznica, kasnije isplaćenih iz mostarine, a trajala je četiri godine. Most je spojen s oko 600.000 zakovica, a masa mu je 887.000 tona.









Premda je u području San Francisca bilo nekoliko snažnih potresa u posljednje 84 godine, Golden Gate nije bio znatnije oštećen ni u jednom od njih, što pokazuje kvalitetu projekta i izvedbe, ali i brigu o održavanju, na kojem je stalno zaposleno pedesetak ljudi.

U 84 godine preko mosta je prešlo više od dvije milijarde vozila, a mostarina se s početnih 10 centi povećala na današnjih osam dolara.

U prosjeku preko mosta dnevno prijeđe oko 110.000 automobila. Najtužniji dio priče o Golden Gateu ipak predstavlja njegova fatalna privlačnost samoubojicama: smatra se da je do sada oko 2000 ljudi nepovratno skočilo u ocean s mosta.