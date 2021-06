(FOTO,VIDEO) PRVI PUTA U POVIJESTI: Novi Rimčev električni hiperautomobil s 1914 KS koji do ‘stotke’ dolazi za 1,85 sekundi

Autor: Maja Štefanac

Rimac Automobili predstavljaju zapanjujući električni hiperautomobil Rimac Nevera, koji sa 1914 konjskih snaga iz četiri elektromotora može ubrzati do 100 km/h za 1,85 sekundi, a do 100 milja na sat za samo 4,3 sekunde.

Ubrzavanje zadržava tijekom cijelog ciklusa punog gasa i dostiže 300 km/h od starta za 9,3 sekunde. Nevera je proizvodna varijanta konceptnog automobila Rimac C_Two, prvi put prikazanog na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi 2018. Od tada su inženjeri Rimac Automobila usavršavali svoj novi model na svim razinama tijekom opsežnog razvojnog programa, kako bi stvorili vrhunsko iskustvo vožnje električnog hiperautomobila. Većina ključnih komponenti Nevere razvijena je u sjedištu Rimca u Hrvatskoj, a svi su sustavi poboljšani i unaprijeđeni u odnosu na prve prototipe kako bi se postigli ambiciozni ciljevi postavljeni na početku projekta 2018. godine.

Nevera nosi i hrvatsko ime koje odražava izvanredne performanse koje može osloboditi u tren oka. Svojom iznimnom brzinom i snagom, Rimčev hiperautomobil s neverom dijeli ne samo ime, nego i narav. Poput prirodne sile po kojoj je nazvan, jednako je sposoban u trenu promijeniti narav od sigurnog i udobnog grand tourera do automobila visokih performansi. – To je to. Ovo je automobil koji sam sanjao kad sam prije deset godina krenuo na ovo ‘nemoguće’ putovanje. Sav naš naporan rad rezultirao je Neverom – našim hiperautomobilom koji obara rekorde. Ovaj automobil stvoren je da nadmaši sve i podigne ljestvicu, da podigne standarde za automobile visokih performansi. Ne samo u performansama, nego i kao zaokruženi, izbalansirani automobil za cestu. Kad smo prvi put predstavili C_Two, postavili smo izuzetno visoke ciljeve. Ali smo od početka tražili načine kako da ih nadmašimo – rekao je Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Automobil.

Rimac teži učinkovitom inženjerstvu u svakoj fazi, a ta je filozofija primijenjena u bezvremenski elegantnom dizajnu Nevere po načelu “forma slijedi funkciju”. To je načelo primijenjeno na svakom pojedinom detalju, uključujući Rimčev karakteristični oblik “kravate” na bočnoj karoseriji automobila.

“Još od 17. stoljeća kravata je simbol hrvatske snage i identiteta, a mi smo joj prvi put odali počast na našem Concept_One automobilu 2011.”, otkriva direktor dizajna Rimac Automobila, Adriano Mudri. Kao i svaki drugi element dizajna, kravata ima i ključnu funkciju za performanse Nevere, jer služi kao usisnik zraka za stražnje sustave hlađenja.

Napredna konstrukcija monokok šasije

Revolucionarni karbonski monokok Nevere, sastoji se od karbonskog krova, integriranog baterijskog sklopa i stražnjeg karbonskog podokvira, koji zajedno čine najveću karbonsku konstrukciju u automobilskoj industriji. Težak manje od 200 kg, sastavljen od 2200 komada karbonskih vlakana i 222 aluminijska umetka, monokok štiti bateriju automobila formirajući kompaktnu, ali nevjerojatno čvrstu strukturu s torzijskom krutošću od 70.000 Nm/stupnju. Neusporediva snaga i sigurnost koja se tako dobiva omogućila je Neveri da ispuni stroge globalne standarde homologacije kao automobil s najčvršćom konstrukcijom u povijesti.









Nevere je u jedinstvenom električnom pogonu Rimca. Svaka komponenta električnog pogonskog sklopa Nevere je razvijena kako bi se postigao veći okretni moment, bolje performanse i povećana učinkovitost. Jedinstvenu, tekućinom hlađenu bateriju u obliku slova H sa 6960 ćelija, kapaciteta 120kWh, Rimac tim je dizajnirao od nule i smjestio je u samo srce Nevere. Sposobna za proizvodnju 1,4 MW snage, litij-mangan-nikalna baterija također čini sastavni dio jezgre automobila, povećavajući strukturnu čvrstinu monokoka od karbonskih vlakana za 37 posto. Optimalno smještanje baterije nisko i po sredini poda automobila doprinosi iznimno niskom težištu. To omogućuje izvrsnu raspodjelu težine 48/52 sprijeda/straga i najbolju moguću ravnotežu upravljanja. Razvoj naprednog sustava za hlađenje baterije povećao je njegovu učinkovitost u odnosu na inicijalne C_Two prototipove, dajući veću snagu kroz duža razdoblja. Četiri zasebna motora s permanentnim magnetima pojedinačno pokreću svaki od četiri kotača Nevere. Zajedno daju 1914 konjskih snaga i 2360 Nm okretnog momenta, što je više od superautomobila s “konvencionalnim motorom” trenutno na tržištu. Prednji i stražnji kotači povezani su s motorima preko prijenosnika s jednom brzinom. Konstruirani tako da odmah postignu maksimalan okretni moment, električni motori Nevere postižu učinkovitost od 97 posto “u usporedbi sa 40 posto koliko imaju najučinkovitiji motori s unutarnjim izgaranjem”, i ne trebaju nikakvo održavanje tijekom cijelog radnog vijeka.

Maksimalna udobnost i kontrola

S prostorom za dva putnika i njihovu prtljagu (100l kapacitet prtljažnika), Nevera je automobil napravljen za redovito korištenje. U kokpitu se nalaze tri TFT zaslona visoke rezolucije, a vozač sam bira koliko informacija želi vidjeti. Konfiguriran i za vožnju pistom i za udobnost, kokpit je podijeljen u dvije zone. Fokus gornjeg segmenta u potpunosti je usmjeren na užitak u vožnji i performanse, dok je u donjem dijelu smješten infotainment sustav, kontrola udobnosti i podaci o vožnji. Aluminijske tipke i prekidači – uključujući tri rotirajuća zaslona – pružaju jasan analogni osjećaj, kako bi korištenje vrhunske digitalne tehnologije bilo još zanimljivije. Iz kokpita vozač može pratiti sve performanse automobila telemetrijom u stvarnom vremenu, koja se može preuzeti na prijenosno računalo ili pametni telefon za kasnije pregledavanje.









Rimac M2M sustav daje mnoštvo podataka u stvarnom vremenu kako proizvođaču, tako i vlasniku. Dok je vlasnik povezan s vozilom putem intuitivne mobilne aplikacije, proizvođač dobiva anonimizirane podatke o radu vozila. Koristeći intuitivne mobilne aplikacije razvijene u tvrtki Rimac, vlasnici Nevere mogu uživo pratiti podatke poput GPS lokacije, brzine punjenja i stanja baterije, a istovremeno ih koristiti za analizu vožnje, mjernih podataka i pregled karte na Androidu i iOS-u.

Iz tvornice Rimac neće izaći dvije jednake Nevere, jer kupci mogu birati iz širokog raspona dizajna i materijala po mjeri. Uz vrhunski individualni program personalizacije, Rimac će svoj glavni model ponuditi u raznim izdanjima: GT, Signature, Timeless ili Bespoke model po mjeri.

Vrhunsko korisničko iskustvo Kao dio korisničkog putovanja, svaki vlasnik Nevere bit će pozvan u Hrvatsku kako bi dizajnirao svoj automobil prema svom ukusu. Nevera je ekskluzivno dostupna putem globalne mreže partnera Rimca na 19 lokacija i više, koje se nalaze u mnogima od najvećih gradova širom Europe, Sjeverne Amerike, Latinske Amerike, Europe, Bliskog Istoka i Azije, piše Večernji.