(FOTO) ‘NAJTEŽA’ KRAĐA IKAD SNIMLJENA! Ukrali čak 2 milijuna kovanica teških 4,5 tona, a sve je snimila kamera

Bizarna pljačka kamiona dogodila se u SAD-u. Meta je bio kamion koji je prevozio kovnice novca iz Philadelphije do banke u Miamiju. U kamionu su se nalazile kovanice od 10 centi u vrijednosti 200 tisuća dolara i težine 4,5 tona.

Novčići su ukradeni iz prikolice koja je preko noći bila parkirana na parkiralištu Walmarta u sjeveroistočnoj Philadelphiji. Sve ovo začudilo je SAD zbog čudnih okolnosti.

Policija kaže da je vozač kamiona u srijedu u kovnici pokupio kovanice u vrijednosti od 750.000 dolara koje su išle prema Miamiju. No, vozač je prvo krenuo prema sjeveroistoku, a prikolicu je preko noći ostavio na parkiralištu, kako bi otišao kući i odmorio se.

“Mogu otići kući s prikolicom. To je ono što bih trebao učiniti”, rekao je vozač koji nije bio uključen u ovaj slučaj. “Ali ne biste ju smjeli ostaviti bez nadzora, ne”.

Police say at least $100K was stolen. The truck was headed to Florida from the Mint in Philly https://t.co/68l1FXC5L7 @CBSPhiladelphia

Dok je kamion bio parkiran preko noći, lopovi su provalili u kamion nešto iza 6 sati ujutro u četvrtak. Rekli su i da su uvjereni kako vozač nije bio meta.

“Bilo je mnogo krađa tereta tu i tamo u sjeveroistočnoj i južnoj Philadelphiji prošlih mjeseci. Ukradena je janjetina, piletina, televizori, hladnjaci itd…”, rekao je kapetan John Ryan.

Dok se slučaj riješava nesretni čistači su sav taj nered morali čistiti. Policija kaže da je njihova istraga u tijeku, ali još nitko nije uhićen.

Philly Police say thieves broke into an unmarked trailer overnight that contained about $750,000 in dimes near Franklin Mills Blvd.

Police aren’t sure how much was taken. Chopper 3 shows dimes scattered on the parking lot near Woodhaven Rd. Swat is on scene @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/sT1b5H8qcG

