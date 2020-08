(FOTO) Na oglasniku osvanuo Rimčev Concept one! Pogledajte koja je cijena: Dizajniran je po narudžbi!

Autor: Dnevno

Na poznatoj američkoj stranici duPont Registry koja uz ekskluzivne magazine ima i online oglasnik za prodaju ultraskupih automobila, jahti i stanova sada je osvanuo posebno zanimljiv oglas. Naime, prodaje se Rimac Concept One. Prvi hiperautomobil hrvatskog inovatora traži novog vlasnika, a pritom se na brojčaniku nalazi tek 111 milja, odnosno oko 178 kilometara.

Električni hiperautomobil izgleda kao da je tek izašao sa proizvodne trake, a u oglasu se navodi kako je konkretan primjerak iz 2019. godine, što znači da je riječ o jednom od novijih primjeraka modela Concept One.

Specifikacija će se mnogima svidjeti budući da je automobil lakiran u atraktivnu svjetlo plavu boju, dok u interijeru dominira bež koža.

Dodatne informacije ipak nisu dostupne već je potrebno kontaktirati salon Manhattan Motorcars iz New Yorka koji je zaslužan za prodaju, no poznata je cijena. Ona naime iznosi 1,6 milijuna dolara i to prije poreza.

Novi će vlasnik dakle morati, preračunano, platiti preko 10 milijuna kuna za hiperautomobil iz Svete Nedelje.